Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ

Πληροφορίες ότι διεσώθη ο πιλότος - Ένας τραυματίας στο έδαφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 18:35 MG: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
22.09.26 , 18:22 Γιάννης Γιοκαρίνης: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
22.09.26 , 18:20 Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
22.09.26 , 18:10 Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
22.09.26 , 17:39 Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ
22.09.26 , 17:25 Κεραμεικός: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
22.09.26 , 17:19 Δένδιας: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος η Αίγυπτος
22.09.26 , 17:18 Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
22.09.26 , 16:48 Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
22.09.26 , 16:46 Eurovision 2027: Άνοιξε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών – Oι λεπτομέρειες
22.09.26 , 16:29 Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα μέσα σε 18 χρόνια
22.09.26 , 16:13 Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
22.09.26 , 16:08 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας
22.09.26 , 16:00 Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία
22.09.26 , 15:53 H Πλατφόρμα Medwatch Και Τα Παράνομα Ιατρεία
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια
Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9
Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο σύντροφός της παρακολούθησε τη συναυλία της
Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
έκτακτη είδηση
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ, Γερμανία.
  • Ο πιλότος φέρεται να χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης και διασώθηκε.
  • Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ.
  • Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στο σημείο.

Μαχητικό αεροσκάφους τύπου F-16 συνετρίβη πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR. 

Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 μετά από βλάβη

Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.
 

Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
F-16
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ F-16
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

χρονη έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στον κύβο του Rubik
Κοσμος
Κύβος του Ρούμπικ: Εξάχρονη κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ
Τουρκία: Πυροβολισμοί Σε Σχολείο
Κοσμος
Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Πληροφορίες για τραυματίες μαθητές
Ενεργειακή κρίση χτυπά την Ευρώπη
Κοσμος
Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη - Φόβοι για νέα «εκτόξευση» τιμών
κάμερα στον Λευκό Οίκο
Κοσμος
«Πόλεμος» Τραμπ με FOX, CBS, ABC και NBC
EE γραφεία
Κοσμος
ΕΕ για data centers: Κοινό σύστημα αξιολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας
Έβερεστ: Τα ούρα των ορειβατών και το λιώσιμο των πάγων
Κοσμος
Έβερεστ: Πώς τα ούρα των ορειβατών συνδέονται με το λιώσιμο των πάγων;
Εκλογές Γερμανία: Εκτός Κοινοβουλίου Το CDU Στο Μεκλεμβούργο
Κοσμος
Γερμανία: Εκτός κοινοβουλίου το CDU του Μερτς στο Μεκλεμβούργο
Εκλογές Ρωσία
Κοσμος
Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν
Γερμανία
Κοσμος
Γερμανία: Πρώτο το AfD στο Μεκλεμβούργο, «γκρεμίστηκε» το κόμμα Μερτς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top