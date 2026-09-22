Μια δύσκολη προσωπική διαδρομή που μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αποκάλυψε η Κίμ Κίλιαν, μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθώς μια επίσκεψη στον γιατρό κατέληξε σε μια απρόσμενη διάγνωση που άλλαξε την καθημερινότητά της.

Η Κίμ Κίλιαν χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια να ακολουθήσει θεραπείες, επιλέγοντας όλο αυτό το διάστημα να μη μοιραστεί δημόσια όσα βίωνε. Περίμενε μέχρι να ολοκληρώσει τη δύσκολη αυτή διαδικασία και να νιώσει ότι είχε αφήσει πίσω της το πιο δύσκολο κομμάτι.

«Ένας λόγος που σήμερα είμαι εδώ είναι επειδή μετά από αυτό που πέρασα με την υγεία μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που περνούν αυτή τη στιγμή αυτό ή που είναι δίπλα σε ανθρώπους που περνάνε αυτό και να τους πω ότι εδώ είμαι και είμαι καλά.

Επέλεξα να το μοιραστώ με τον κόσμο όταν τελείωσα με τις θεραπείες. Το σκεφτόμουν πολύ γιατί γενικά πάντα μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήθελα να κάνω ανάρτηση πιο πριν όσο περνούσα αυτή τη διαδικασία γιατί δεν ήθελα κανείς να στενοχωρηθεί, δεν ήθελα λύπηση, οπότε εγώ ήθελα να το μοιραστώ ακριβώς τη στιγμή που αισθανόμουν ότι πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση και πάω προς τη θετική κατεύθυνση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στη διάγνωση, εξηγώντας πως μια σειρά από συμπτώματα ήταν εκείνα που την οδήγησαν τελικά να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Έγινε με έναν πολύ περίεργο τρόπο και αισθάνομαι πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία μου. Είχα καρκίνο στο μαστό. Πήγα για κάτι τελείως διαφορετικό στο γιατρό και βγήκα με μια διάγνωση από το χειρουργείο. Οπότε όλα αυτά γίνανε με πολύ περίεργο τρόπο, για τον οποίο βέβαια είμαι πολύ ευγνώμων τώρα. Αυτό που έχω να πω και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλες τις γυναίκες. Το σώμα μας, μας μιλάει. Εμένα το σώμα μου, μου μίλησε με όλους τους τρόπους που είχε να με προειδοποιήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Κίμ Κίλιαν αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια που δεν είχε γνωστοποιήσει μέχρι σήμερα και αφορά τα πρώτα σημάδια που αντιλήφθηκε στο σώμα της.

«Είχα πάει να κάνω τα νύχια μου. Μανικιούρ. Και ξαφνικά δεν είχα κάτι στα χέρια μου. Χρόνια κάνω. Άρχισαν να με πονάνε τα δάχτυλά μου και άρχισα να κλαίω γιατί ο πόνος ήταν σαν να σου γυρνάνε σε μια ανοιχτή πληγή ένα μαχαίρι και έκλαιγε μαζί μου και η κοπέλα που μου έκανε τα νύχια και φεύγοντας μου λέει απλά “πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις”. Και αυτό ήταν ένα μήνα πριν», αποκάλυψε.

Παρά τις δυσκολίες της θεραπείας, η ίδια εξήγησε πως δεν υπήρξε στιγμή που να αισθανθεί ότι δεν θα τα καταφέρει. Μίλησε, μάλιστα, για την αλλαγή στην εικόνα της που έφερε η θεραπεία, αλλά και για την ιδιαίτερη στιγμή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον εαυτό της στον καθρέφτη μετά την απώλεια των μαλλιών της.

«Δεν υπήρχαν στιγμές που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω. Αυτό ψυχολογικά με βοήθησε, αν και είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνεις μαχήτρια, αλλά βέβαια οι συνθήκες και όλα αυτά που περνάς δε σε βοηθάνε. Θυμάμαι όταν μου είπαν ότι ασφαλώς θα χάσεις τα μαλλιά σου. Δεν ένιωσα ότι με ενοχλεί. Βέβαια, την εμπειρία του να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ. Αλλά τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Και αρχίζεις και ξαναγνωρίζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Γιατί έρχεσαι κι αντιμέτωπη, ειδικά ως γυναίκα, νομίζω ότι για τις γυναίκες είναι πιο δύσκολο, ότι περνάς από τον καθρέφτη και λες ότι ναι, είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να μη σε σοκάρει, αλλά, ναι, ξεπερνιέται», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα λόγια της κόρης της, τα οποία, όπως είπε, τη βοήθησαν να δει διαφορετικά την αλλαγή στην εμφάνισή της και κυρίως την απώλεια των μαλλιών της.

«Μου έλεγε η κόρη μου κάτι πολύ ωραίο. Μου λέει ”Μαμά, δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός;” Λέω ”Ναι”. Μου λέει ”Αν για μια ταινία σου λέγανε ότι πρέπει να παίξεις ένα ρόλο που πρέπει να έχεις κοντά τα μαλλιά, δεν θα το έκανες;” Λέω ”Θα το έκανα”. Και μου λέει ”Κι αυτό έτσι είναι τώρα”», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.