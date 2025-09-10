Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της

Η Κιμ Κίλιαν ξεπέρασε τον καρκίνο, γνωστοποιώντας το ευχάριστο γεγονός για την υγεία της με μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου είχε αποκαλύψει ότι πριν μερικούς μήνες χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια σειρά από χημειοθεραπείες, ενώ σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για την κατάσταση της υγείας της.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free

Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο - εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.

Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε "διαφορετικούς" μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μη χάσω ποτέ το χαμόγελό μου. Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να "το" βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.

Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε - είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μη σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. KIM», έγραψε η δημοσιογράφος.

Η ανάρτηση της Κιμ Κίλιαν

Η Κιμ Κίλιαν είναι σύζυγος του γνωστού δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου κι έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, τη Σάντυ και τη Σιένα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2005 στη βίλα του κουμπάρου τους, Γιάννη Ραφτόπουλου, στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε κι η δεξίωση.