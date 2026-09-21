GNTM: «Μου αρέσετε σαν γυναίκα» – Το αθώο φλερτ του Χρύσανθου στη Μαγγίρα

Πήρε 5 «Ναι» και πάει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού μόδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 23:54 GNTM Σταύρος: «Δεν είμαι κλασικό μοντέλο, είμαι ωραίος»
21.09.26 , 23:51 GNTM: Οι auditions συνεχίζονται - «Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές»
21.09.26 , 23:46 Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
21.09.26 , 23:30 GNTM 2026: Η Μις Ελλάς Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές!
21.09.26 , 23:25 GNTM: «Δε νομίζω πως βλέπω μπροστά μου το επόμενο top model της Ελλάδας»
21.09.26 , 23:20 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου τραγουδά στο σαλόνι του σπιτιού τους
21.09.26 , 23:20 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
21.09.26 , 23:14 Τη Στήριξή Του Στο Κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» Ανακοίνωσε Ο Ηλίας Κασιδιάρης
21.09.26 , 23:05 GNTM: «Μου αρέσετε σαν γυναίκα» – Το αθώο φλερτ του Χρύσανθου στη Μαγγίρα
21.09.26 , 23:04 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας κοπέλας» - Βίντεο
21.09.26 , 22:45 Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια
21.09.26 , 22:43 Ο Κρις επέστρεψε στις auditions του GNTM με διαφορετικό look!
21.09.26 , 22:36 «Στεγνοί» Από Πετρέλαιο Οι Ευρωπαϊκοί Κολοσσοί
21.09.26 , 22:24 Ηγουμενίτσα: Τα κινητά θα «αποκαλύψουν» το κίνητρο του δράστη
21.09.26 , 22:22 GNTM Μαγγίρα: «Μου φάνηκες αδιάφορη αλλά μετά με έπεισες»
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαζωνάκης: Επισκεπτήριο από την κόρη του στη φυλακή δέχθηκε ο γιατρός
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
GNTM: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Μία από τις πιο απολαυστικές auditions του GNTM 2026 είχε πρωταγωνιστή τον 22χρονο Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο από το Αίγιο, ο οποίος κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του, αλλά και να χαρίσει αρκετές στιγμές γέλιου στην κριτική επιτροπή.

Δες το GNTM 2026

Ο Χρύσανθος είναι φυσικοθεραπευτής και έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ, κυρίως μέσα από κάποιες φωτογραφίσεις. Με ύψος 1,90, έντονα χαρακτηριστικά και αρκετά ώριμη εμφάνιση για την ηλικία του, μπήκε στο πλατό αποφασισμένος να διεκδικήσει το εισιτήριο για το bootcamp.

GNTM: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»

«Μου αρέσει η φιλοσοφία του μόντελινγκ»

Από την πρώτη στιγμή οι κριτές σχολίασαν την εμφάνισή του, με τον Χρύσανθο να εξηγεί πως αυτό που τον γοητεύει στο μόντελινγκ είναι η αίσθηση που του δημιουργεί όταν βρίσκεται μπροστά στον φακό.

χρυσανθος gntm

«Μου αρέσει να περιποιούμαι τον εαυτό μου, να ντύνομαι ωραία και γενικότερα όλο το lifestyle ενός περιποιημένου άντρα», ανέφερε, ενώ όταν κλήθηκε να ποζάρει μπροστά στις κάμερες φάνηκε πως αισθανόταν ιδιαίτερα άνετα.

Οι κριτές στάθηκαν στα ζυγωματικά, τα μάτια και την αρρενωπή του εμφάνιση, με αρκετές συγκρίσεις να πέφτουν στο τραπέζι, από τον Μάρλον Μπράντο και τον Τομ Κρουζ μέχρι τον Νίκο Κούρκουλο και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το φλερτ με τη Μαγγίρα που προκάλεσε γέλιο

Η audition, όμως, απέκτησε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον όταν ο Χρύσανθος αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του κριτής. «Είστε η αγαπημένη μου κριτής», είπε στηn Μπέττυ Μαγγίρα, προκαλώντας την αντίδρασή της.

Όταν εκείνη θέλησε να μάθει τον λόγο, ο 22χρονος ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Toλμάτε και...μου αρέσετε σαν γυναίκα»!

μαγγιρα

Το πλατό γέμισε γέλια, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως δεν επρόκειτο για… πέσιμο, αλλά για ένα «ευγενέστατο, αθώο φλερτ».

«Μου άρεσε ο τρόπος που μιλάτε, που κινείστε μέσα στον χώρο, που εκφράζεστε», εξήγησε, με τη Μαγγίρα να αποδέχεται το κομπλιμέντο με αρκετή διάθεση για χιούμορ.

Πέντε «Ναι» και εισιτήριο για το bootcamp

Παρά το γεγονός ότι οι κριτές εντόπισαν αδυναμίες στις πόζες του, είδαν στο πρόσωπο και στην παρουσία του στοιχεία που μπορούν να δουλευτούν.

χρυσανθος

Ο Χρύσανθος κατάφερε να συγκεντρώσει πέντε «Ναι» και να πάρει το εισιτήριο για το bootcamp του GNTM 7.. Ο 22χρονος έφυγε ενθουσιασμένος, έχοντας ήδη βάλει τον επόμενο στόχο του.

«Θα βελτιώσω σίγουρα τις πόζες μου, την πασαρέλα μου και γενικότερα ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», δήλωσε μετά το τέλος της audition.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2026
 |
GNTM AUDITIONS
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 7: Ο Σταύρος Πήγε Με Αυτοπεποίθηση
Media
GNTM Σταύρος: «Δεν είμαι κλασικό μοντέλο, είμαι ωραίος»
GNTM 2026: Trailer 2ου Επεισοδίου - Τρίτη 22/9
Media
GNTM: Οι auditions συνεχίζονται - «Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές»
GNTM 2026: Η Μις Ελλάς Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές
Media
GNTM 2026: Η Μις Ελλάς Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές!
GNTM: Ο Σπύρος Είχε Πρότυπο Τον Αιμιλιάνο
Media
GNTM: «Δε νομίζω πως βλέπω μπροστά μου το επόμενο top model της Ελλάδας»
GNTM 7: Ο Κρις Ξαναπήγε Αλλά Με Άλλα Μαλλιά
Media
Ο Κρις επέστρεψε στις auditions του GNTM με διαφορετικό look!
GNTM: Η συγκινητική audition του Shayan από το Ιράν
Media
GNTM: Η συγκινητική audition του Shayan από το Ιράν – «Μαμά, πέρασε!»
GNTM 7: Η Παίκτρια Που Ενθουσίασε Τη Μπέττυ
Media
GNTM: «Πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος!» - Η Anastazja «μάγεψε» τους κριτές
GNTM: «Αφού Δεν Το Πήρε Ο Άλλος Ακύλλας, Να Το Πάρεις Εσύ!»
Media
GNTM: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»
GNTM 7: Λαμπερή Έναρξη Για Το Μεγαλύτερο Show Μόδας
Media
Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top