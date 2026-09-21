Μία από τις πιο απολαυστικές auditions του GNTM 2026 είχε πρωταγωνιστή τον 22χρονο Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο από το Αίγιο, ο οποίος κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του, αλλά και να χαρίσει αρκετές στιγμές γέλιου στην κριτική επιτροπή.

Δες το GNTM 2026

Ο Χρύσανθος είναι φυσικοθεραπευτής και έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ, κυρίως μέσα από κάποιες φωτογραφίσεις. Με ύψος 1,90, έντονα χαρακτηριστικά και αρκετά ώριμη εμφάνιση για την ηλικία του, μπήκε στο πλατό αποφασισμένος να διεκδικήσει το εισιτήριο για το bootcamp.

«Μου αρέσει η φιλοσοφία του μόντελινγκ»

Από την πρώτη στιγμή οι κριτές σχολίασαν την εμφάνισή του, με τον Χρύσανθο να εξηγεί πως αυτό που τον γοητεύει στο μόντελινγκ είναι η αίσθηση που του δημιουργεί όταν βρίσκεται μπροστά στον φακό.

«Μου αρέσει να περιποιούμαι τον εαυτό μου, να ντύνομαι ωραία και γενικότερα όλο το lifestyle ενός περιποιημένου άντρα», ανέφερε, ενώ όταν κλήθηκε να ποζάρει μπροστά στις κάμερες φάνηκε πως αισθανόταν ιδιαίτερα άνετα.

Οι κριτές στάθηκαν στα ζυγωματικά, τα μάτια και την αρρενωπή του εμφάνιση, με αρκετές συγκρίσεις να πέφτουν στο τραπέζι, από τον Μάρλον Μπράντο και τον Τομ Κρουζ μέχρι τον Νίκο Κούρκουλο και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το φλερτ με τη Μαγγίρα που προκάλεσε γέλιο

Η audition, όμως, απέκτησε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον όταν ο Χρύσανθος αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του κριτής. «Είστε η αγαπημένη μου κριτής», είπε στηn Μπέττυ Μαγγίρα, προκαλώντας την αντίδρασή της.

Όταν εκείνη θέλησε να μάθει τον λόγο, ο 22χρονος ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Toλμάτε και...μου αρέσετε σαν γυναίκα»!

Το πλατό γέμισε γέλια, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως δεν επρόκειτο για… πέσιμο, αλλά για ένα «ευγενέστατο, αθώο φλερτ».

«Μου άρεσε ο τρόπος που μιλάτε, που κινείστε μέσα στον χώρο, που εκφράζεστε», εξήγησε, με τη Μαγγίρα να αποδέχεται το κομπλιμέντο με αρκετή διάθεση για χιούμορ.

Πέντε «Ναι» και εισιτήριο για το bootcamp

Παρά το γεγονός ότι οι κριτές εντόπισαν αδυναμίες στις πόζες του, είδαν στο πρόσωπο και στην παρουσία του στοιχεία που μπορούν να δουλευτούν.

Ο Χρύσανθος κατάφερε να συγκεντρώσει πέντε «Ναι» και να πάρει το εισιτήριο για το bootcamp του GNTM 7.. Ο 22χρονος έφυγε ενθουσιασμένος, έχοντας ήδη βάλει τον επόμενο στόχο του.

«Θα βελτιώσω σίγουρα τις πόζες μου, την πασαρέλα μου και γενικότερα ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», δήλωσε μετά το τέλος της audition.