Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας κοπέλας» - Βίντεο

Κλήθηκε η αστυνομία αλλά οι δράστες είχαν φύγει

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε έξω από τον ΗΣΑΠ Ηρακλείου, με συμμετοχή περίπου 40 παιδιών.
  • Η αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν «για τα μάτια μιας κοπέλας».
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους με γροθιές και φωνές.
  • Η Αστυνομία κλήθηκε, αλλά οι ανήλικοι είχαν ήδη διαφύγει όταν έφτασε το περιπολικό.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συλλήψεις κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Χάος έξω από τον ΗΣΑΠ Ηρακλείου, με δεκάδες ανήλικους να πιάνονται στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Περίπου 40 παιδιά συμμετείχαν στη συμπλοκή, ενώ έντρομοι θαμώνες από καφετέρια κάλεσαν την Αστυνομία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου. 

Το αποκλειστικό βίντεο του STAR καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής.  Αντάλλαξαν γροθιές, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον και άρχισαν να κυνηγιούνται μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων.

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Νέο Ηράκλειο: «Για τα μάτια μιας κοπέλας» - Δεκάδες ανήλικοι στα χέρια 

Νέο Ηράκλειο: «Για τα μάτια μιας κοπέλας» - Δεκάδες ανήλικοι στα χέρια 

Καταστηματάρχης της περιοχής που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας είπε «Ο λόγος της αφορμής ήταν για τα μάτια μιας κοπέλας. Οι μισοί δεκαπεντάχρονοι ανέβηκαν από την υπόγεια διάβαση εδώ πέρα». 

Κάποιοι κάλεσαν την Αστυνομία, όμως όταν έφτασε το περιπολικό, οι ανήλικοι είχαν ήδη διαφύγει στα γύρω στενά.

Κάποιοι προσπάθησαν να ξεφύγουν, άλλοι συνέχισαν την επίθεση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η περιοχή γέμισε φωνές και ένταση.

«Έπεσε πολύ ξύλο ξαφνικά. Τα μαγαζιά ήταν όλα γεμάτα. Και ακούγαμε κραυγές από τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος. Εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα», προσθέτει αυτόπτης μάρτυρας. 

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Νέο Ηράκλειο: Ήρθε η αστυνομία - Οι δράστες έφυγαν στα στενά

Νέο Ηράκλειο: Ήρθε η αστυνομία - Οι δράστες έφυγαν στα στενά

Παρά την αγριότητα της συμπλοκής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανηλίκων, ούτε όμως και συλλήψεις.

 

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