Χάος έξω από τον ΗΣΑΠ Ηρακλείου, με δεκάδες ανήλικους να πιάνονται στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Περίπου 40 παιδιά συμμετείχαν στη συμπλοκή, ενώ έντρομοι θαμώνες από καφετέρια κάλεσαν την Αστυνομία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου.

Το αποκλειστικό βίντεο του STAR καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής. Αντάλλαξαν γροθιές, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον και άρχισαν να κυνηγιούνται μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων.

Νέο Ηράκλειο: «Για τα μάτια μιας κοπέλας» - Δεκάδες ανήλικοι στα χέρια

Καταστηματάρχης της περιοχής που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας είπε «Ο λόγος της αφορμής ήταν για τα μάτια μιας κοπέλας. Οι μισοί δεκαπεντάχρονοι ανέβηκαν από την υπόγεια διάβαση εδώ πέρα».

Κάποιοι κάλεσαν την Αστυνομία, όμως όταν έφτασε το περιπολικό, οι ανήλικοι είχαν ήδη διαφύγει στα γύρω στενά.

Κάποιοι προσπάθησαν να ξεφύγουν, άλλοι συνέχισαν την επίθεση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η περιοχή γέμισε φωνές και ένταση.

«Έπεσε πολύ ξύλο ξαφνικά. Τα μαγαζιά ήταν όλα γεμάτα. Και ακούγαμε κραυγές από τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος. Εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα», προσθέτει αυτόπτης μάρτυρας.

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Παρά την αγριότητα της συμπλοκής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανηλίκων, ούτε όμως και συλλήψεις.