Η ΕΜΥ επικαιροποίησε αργά το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτέμβρη το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που είχε εκδώσει και σύμφωνα με το οποίο έρχεται διήμερο με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και θα διαρκέσουν ως τις αντίστοιχες της Τετάρτης.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του Καιρού

Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Επικαιροποίηση 22-09-2026 / 00:00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.



Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 22/9 από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου, κατακόρυφη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, Τρίτη, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα, φέρνοντας βουτιά του υδραργύρου έως και 8 βαθμούς.

Έτσι, σε περιοχές όπου σήμερα η θερμοκρασία έφτασε τους 33 βαθμούς, όπως το Άργος, η Σπάρτη, η Αττική και τα Τρίκαλα, αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το ξημέρωμα στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το απογευμα θα έχουμε καταιγιδες ,και τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ γρήγορα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα αγγίζει μόλις τους 23 με 26 βαθμούς.