Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 23:54 GNTM Σταύρος: «Δεν είμαι κλασικό μοντέλο, είμαι ωραίος»
21.09.26 , 23:51 GNTM: Οι auditions συνεχίζονται - «Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές»
21.09.26 , 23:46 Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
21.09.26 , 23:30 GNTM 2026: Η Μις Ελλάς Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές!
21.09.26 , 23:25 GNTM: «Δε νομίζω πως βλέπω μπροστά μου το επόμενο top model της Ελλάδας»
21.09.26 , 23:20 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου τραγουδά στο σαλόνι του σπιτιού τους
21.09.26 , 23:20 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
21.09.26 , 23:14 Τη Στήριξή Του Στο Κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» Ανακοίνωσε Ο Ηλίας Κασιδιάρης
21.09.26 , 23:05 GNTM: «Μου αρέσετε σαν γυναίκα» – Το αθώο φλερτ του Χρύσανθου στη Μαγγίρα
21.09.26 , 23:04 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας κοπέλας» - Βίντεο
21.09.26 , 22:45 Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια
21.09.26 , 22:43 Ο Κρις επέστρεψε στις auditions του GNTM με διαφορετικό look!
21.09.26 , 22:36 «Στεγνοί» Από Πετρέλαιο Οι Ευρωπαϊκοί Κολοσσοί
21.09.26 , 22:24 Ηγουμενίτσα: Τα κινητά θα «αποκαλύψουν» το κίνητρο του δράστη
21.09.26 , 22:22 GNTM Μαγγίρα: «Μου φάνηκες αδιάφορη αλλά μετά με έπεισες»
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαζωνάκης: Επισκεπτήριο από την κόρη του στη φυλακή δέχθηκε ο γιατρός
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
GNTM: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Καιρού την 21η Σεπτεμβρίου 2026.
  • Προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από 22 έως 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο βορειοδυτικό Αιγαίο.
  • Αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.
  • Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές: Θεσσαλία, Χαλκιδική και Εύβοια.
  • Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε αργά το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτέμβρη το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που είχε εκδώσει και σύμφωνα με το οποίο έρχεται διήμερο με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και θα διαρκέσουν ως τις αντίστοιχες της Τετάρτης. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του Καιρού 

Πορτοκαλί Προειδοποίηση
Επικαιροποίηση 22-09-2026 / 00:00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.
β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.
γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 22/9 από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου, κατακόρυφη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, Τρίτη, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα, φέρνοντας βουτιά του υδραργύρου έως και 8 βαθμούς.

Έτσι, σε περιοχές όπου σήμερα η θερμοκρασία έφτασε τους 33 βαθμούς, όπως το Άργος, η Σπάρτη, η Αττική και τα Τρίκαλα, αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς. 

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το ξημέρωμα στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το απογευμα θα έχουμε καταιγιδες ,και  τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ γρήγορα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα αγγίζει μόλις τους 23 με 26 βαθμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΥ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Έρχονται Καταιγίδες Και Χαλάζι
Καιρος
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Αλλάζει Ο Καιρός: Έρχεται Κακοκαιρία - Πόσο Θα Διαρκέσει
Καιρος
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες
Καιρός: 34άρια το Σαββατοκύριακο και βροχές από την Τρίτη
Καιρος
Καιρός: Από τις ομπρέλες της βροχής στις ομπρέλες της παραλίας
Καιρός: Έρχεται Ψυχρή Εισβολή & Πτώση Της Θερμοκρασίας
Καιρος
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή & πτώση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα
Καιρός: Βροχές Και Καταιγίδες Σήμερα 16/9
Καιρος
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα βρέξει
Καιρός: Καταιγίδες Σήμερα - Πότε Θα Βρέξει Στην Αττική
Καιρος
Φθινοπωρινός καιρός με πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες–Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου
Καιρος
Τριήμερο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική
Αλλάζει Το Σκηνικό Του Καιρού: Συννεφιά, Βροχές & Καταιγίδες
Καιρος
Αλλάζει ο καιρός: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες από σήμερα
Φθινοπωρινός Ο Καιρός: Βροχές, Καταιγίδες & Αφρικανική Σκόνη
Καιρος
Φθινοπωρινός ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top