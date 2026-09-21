Μία από τις auditions που ξεχώρισαν στο πρώτο επεισόδιο του GNTM 2026 ήταν εκείνη του Shayan, του 23χρονου που κατάγεται από το Ιράν και έχει μεγαλώσει τα τελευταία εννέα χρόνια στην Ελλάδα. Ο νεαρός εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές έχοντας στο πλευρό του τον σημαντικότερο άνθρωπο της ζωής του: τη μητέρα του.

Από την πρώτη στιγμή ο Shayan μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη μητέρα του, η οποία τον έχει στηρίξει σε κάθε του βήμα και τον ενθαρρύνει να κυνηγά αυτό που αγαπά. «Μη σταματάς ποτέ και άμα χάσεις, προχώρα», είναι η συμβουλή που του δίνει εκείνη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο Shayan ασχολείται με την εστίαση και το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα παίζει μουσική. Όπως εξομολογήθηκε, στο παρελθόν είχε ακούσει από ανθρώπους γύρω του ότι μπορεί να είναι ψηλός, αλλά «δεν έχει το πρόσωπο» ή το κατάλληλο σώμα για να γίνει μοντέλο. Εκείνος, όμως, δεν άφησε τα σχόλια αυτά να τον σταματήσουν. «Εγώ ξέρω ποιος είμαι, εγώ ξέρω τι είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

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Από το Ιράν στην Ελλάδα

Η ιστορία του Shayan και της μητέρας του συγκίνησε ιδιαίτερα τους κριτές. Όπως εξήγησε, οι δυο τους έφυγαν από το Ιράν πριν από περίπου εννέα χρόνια, καθώς η μητέρα του είχε αλλάξει θρησκεία και η ζωή τους εκεί είχε γίνει δύσκολη.

Η οικογένεια έφτασε στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, σε ένα ταξίδι που οι ίδιοι περιέγραψαν ως ιδιαίτερα δύσκολο: «Ήταν πολύ δύσκολο να μη ξέρεις κανέναν, να μην ξέρεις γλώσσα, να αφήνεις όλους τους φίλους σου, το σπίτι σου, όλα τα πράγματα στη χώρα σου».

Και στη συνέχεια είπε μία φράση που αποτύπωσε τη σχέση του με τη μητέρα του: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».

Η συγκίνηση έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν οι κριτές ζήτησαν να γνωρίσουν τη μητέρα του, η οποία μπήκε στο πλατό και αμέσως κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Τι γλυκό παιδί είναι αυτό! Πολύ γλυκό!» σχολίασαν οι κριτές, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα για την εμφάνιση της κούκλας μητέρας του, με μία από τις ατάκες να είναι χαρακτηριστική: «Σαν αδερφή σου φαίνεται!».

H μητέρα του Shayan

Η μαμά μπήκε… στην κριτική επιτροπή! Οι κριτές την έβαλαν κυριολεκτικά μέσα στη διαδικασία της audition, ζητώντας της να σχολιάσει τον γιο της και φυσικά το περπάτημά του. Και η μαμά ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής! Όταν ο Shayan έκανε πασαρέλα, εκείνη δεν δίστασε να του επισημάνει ότι περπατάει πολύ γρήγορα.

Ο 23χρονος, ύψους 1,92 μ., πέρασε στη συνέχεια από τη διαδικασία της πόζας, με τους κριτές να εντοπίζουν τόσο δυνατά στοιχεία όσο και σημεία που χρειάζονται δουλειά. Το χαμόγελο και ο χαρακτήρας του ήταν από τα στοιχεία που τους κέρδισαν περισσότερο.

«Έχεις ένα χαμόγελο που εμένα όταν μου χαμογελάς με λιώνεις», ακούστηκε χαρακτηριστικά.

Οι κριτές αναγνώρισαν επίσης το ιδιαίτερο, εξωτικό look του, το σώμα και το ύψος του, επισημαίνοντας όμως ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις. Παρά τις παρατηρήσεις, όμως, οι κριτές αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία που ζητούσε.

GNTM: Η συγκινητική audition του Shayan από το Ιράν

Το «ΝΑΙ» που περίμενε – και η αντίδραση της μαμάς

Οι ψήφοι ήταν αρκετές για να στείλουν τον Shayan στην επόμενη φάση, με τους κριτές να θέλουν να δουν αν μπορεί να εξελίξει τις δυνατότητές του. Και τότε ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή. «Μαμά, πέρασε!» φώναξε, η Ζεβεβιέβ Μαζαρί.