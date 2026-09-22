Ακόμη και πισώπλατα μαχαίρωσε την Πηνελόπη ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αποδεικνύουν το μένος, με το οποίο φέρεται να σκότωσε την άτυχη κοπέλα. Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό σενάριο για όσα είχαν συμβεί στην Ηγουμενίτσα.

Ηγουμενίτσα: Οι μαχαιριές στην πλάτη

Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Τα τραύματα εντοπίστηκαν στον θώρακα και τη ράχη, ενώ διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα ακόμη στο πόδι.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα να ήταν προμελετημένη

Ο ιατροδικαστής εντόπισε επίσης αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι το θύματος.

Ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές έχει το γεγονός ότι η Πηνελόπη δέχθηκε μαχαιριές στην πλάτη, καθώς αποκαλύπτουν το μένος με το οποίο την σκότωσε ο 27χρονος.

Είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές είναι το ταξίδι του 27χρονου από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα.

Ο ίδιος φέρεται να πήγε στην περιοχή για να συναντήσει την πρώην σύντροφό του, ενώ είχε μαζί του μαχαίρι, το οποίο τελικά χρησιμοποίησε στην επίθεση.

Για να πείσει τις αρχές για τους ισχυρισμούς προκάλεσε τραύματα στον εαυτό του με τον σουγιά που είχε σκοτώσει την πρώην σύντροφό του

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

«Το είχε προετοιμάσει, δεν έφτασε ξαφνικά στην Ηγουμενίτσα από το Αιγάλεω. Είχαν δώσει ραντεβού; Την παρακολουθούσε; Της είχε στήσει ενέδρα;», αναρωτιούνται αστυνομικές πηγές.

Ηγουμενίτσα: «Κοιμόταν για ώρες» μετά τη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ο 27χρονος έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη σύλληψή του κοιμήθηκε για περίπου τρεις ώρες, κάτι που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Ηγουμενίτσα: Οι αντιφάσεις και η ομολογία

Ο 27χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται ακόμη και σήμερα φρουρούμενος.

Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν αναλυτικά όσα είχε υποστηρίξει για την υποτιθέμενη επίθεση, πέφτοντας σε αρκετές αντιφάσεις.

Περίπου τρεις ώρες μετά, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος είχε επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του και ότι εκείνος την είχε σκοτώσει.

Ο 27χρονος αρχικά θέλησε να παραπλανήσει τις αρχές αναφέροντας ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους

Στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε πετάξει τον σουγιά που φέρεται να χρησιμοποίησε. Το φονικό όπλο εντοπίστηκε το επόμενο πρωί.

Οι προσπάθειά του να παραπλανήσει τις αρχές προκαλώντας τραύματα στον εαυτό του για να πείσει για το σενάριο της επίθεσης, θύμισε στους αστυνομικούς την περίπτωση της δολοφονίας της Καρολάιν, όπου ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτησε ολόκληρη ληστεία και σκότωσε και το ίδιο το σκυλί τους για να μπορέσει να γλιτώσει τη σύλληψη.

Ηγουμενίτσα: Το σενάριο με τους «τέσσερις κουκουλοφόρους»

Αρχικά είχε υποστηίρίξει ότι ο ίδιος και η Πηνελόπη είχαν πέσει θύματα επίθεσης.

«Ήμουν στον ποδηλατόδρομο με τη φίλη μου. Μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ σε άλλο σημείο της επικοινωνίας με τις αρχές φέρεται να είπε:

Η 25χρονη είχε χωρίσει από τον σύντροφό της πριν από ένα μήνα και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα

«Μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι».

Οι Αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί από πολίτη για μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της. Η 25χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο κιόσκι, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος λίγα μέτρα μακριά.

Ηγουμενίτσα: Τι υποστηρίζει για το κίνητρο του φονικού

Μετά την ομολογία του, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί καβγάς με την 25χρονη για κάποιες οικονομικές διαφορές που είχαν.

Οι αρχές αναζητούν και το κίνητρο της δολοφονίας, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του δράστη ότι όλα έγιναν μετά από καβγά για οικονομικές διαφορές

Όπως φέρεται να είπε, η Πηνελόπη τού χρωστούσε περίπου 2.000 ευρώ και είχαν συναντηθεί προκειμένου να διευθετήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε.

Οι Αρχές, ωστόσο, δε φαίνεται να πείθονται από την εξήγηση αυτή για το κίνητρο της δολοφονίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον τα κινητά τηλέφωνα της 25χρονης και του 27χρονου, με τους αστυνομικούς να αναζητούν σε κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν το πραγματικό κίνητρο.

Ηγουμενίτσα: Τα σχέδια της Πηνελόπης που έμειναν στη μέση

Η 25χρονη, ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Είχε ενημερώσει τον εργοδότη της ότι θα σταματούσε από τη δουλειά της, καθώς ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές της με μεταπτυχιακό.

«Η Πηνελόπη ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι αυτή τη στιγμή. Θα έφευγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό», δήλωσε ο εργοδότης της.

Η Πηνελόπη είχε ζήσει στην Ηγουμενίτσα τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το περιβάλλον της και τις επαφές της, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στη σχέση της άτυχης γυναίκας με τον πρώην σύντροφό της.

Ηγουμενίτσα: Είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν

Ο 27χρονος και η Πηνελόπη είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Η σπιτονοικοκυρά της 25χρονης ανέφερε στο MEGA ότι δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις μεταξύ τους.

«Ξεχωριστή, πάρα πολύ καλή, και αυτός ήσυχος φαινότανε. […] Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουν ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν», ανέφερε.

Ηγουμενίτσα: Οι κατηγορίες σε βάρος του 27χρονου

Ο 27χρονος παραμένει φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία συνδέεται με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon που φέρεται να εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Εισαγγελέας και ανακριτής τού απήγγειλαν κατηγορίες μέσα από το νοσοκομείο και ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του την Πέμπτη.

Ο 27χρονος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ ως ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών.

Το 2024 είχε επίσης προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.