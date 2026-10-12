e-ΕΦΚΑ: Η νέα πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών

Το αίτημα πηγαίνει αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
e-ΕΦΚΑ: Στον «Αέρα» Σήμερα Η Νέα Πλατφόρμα Για Ερωτήματα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 12 Οκτωβρίου 2026, λειτουργεί νέα πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για ερωτήματα και καταγγελίες.
  • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη προσέλευση.
  • Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και δρομολογεί τα αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία.
  • Η νέα λειτουργία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ για απλούστευση διαδικασιών.
  • Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως.

Από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του φορέα.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες.

Με την υποβολή του αιτήματος, αυτό δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντηθεί από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα λειτουργία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

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