Η αλήθεια για τον θάνατο του ποιητή Γεράσιμου, αποκαλύφθηκε με τον πιο... απολαυστικό και κωμικό τρόπο στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα.
Όλα ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα, όταν η Μαρίνα έμεινε άυπνη και συγκινημένη, έχοντας μόλις ακούσει τη ρομαντική εκδοχή της ιστορίας: ότι ο αγαπημένος της ποιητής είχε πέσει νεκρός σε μια δραματική μονομαχία για τα μάτια της καλή του.
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Όταν όμως άρχισε να αναζητά περισσότερες λεπτομέρειες από τους υπόλοιπους, βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο από δικαιολογίες. Η Μπίλιω κι ο Βαγγέλης προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αλλάξουν κουβέντα, ισχυριζόμενοι πως εκείνη τη στιγμή μιλούσαν μεταξύ τους και δεν πρόσεχαν, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να θολώσουν τα νερά, κάνοντας το γνωστό: «Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου που κοιτούσε την Πετροπούλου…», από την ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.
Την κατάσταση στα χέρια του πήρε ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο Ακέφαλος, ο οποίος αποφάσισε να τα πει όλα «χαρτί και καλαμάρι». Παρατηρώντας τη σκηνή από το παράθυρό του, αποκάλυψε πως η μονομαχία πράγματι ξεκίνησε κανονικά. Οι δύο αντίπαλοι πήραν τις θέσεις τους, μέτρησαν τα 25 βήματα όπως ορίζει το σαβουάρ βίβρ των μονομάχων κι ετοιμάστηκαν για τη συμπλοκή.
Η μεγάλη ανατροπή συνέβη τη στιγμή που ακούστηκε το παράγγελμα για να παύσουν πυρ. Ο Γεράσιμος δεν τραυματίστηκε από καμία σφαίρα, καθώς δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάνω του. Η τρομάρα κι η τεράστια αγωνία της στιγμής ήταν τόσο μεγάλες, που ο ευαίσθητος ποιητής έπεσε ξερός στο έδαφος πριν καν τον αγγίξει το βλήμα.
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Έτσι, στην απορία για το ποιος ήταν ο τελικός νικητής αυτής της μάχης, η μόνη ειλικρινής απάντηση που έμεινε να αιωρείται ήταν πως ο μοναδικός που κέρδισε τελικά ήταν ο Χάρος. Παρά τις μετέπειτα διαμαρτυρίες των φαντασμάτων για το πώς παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, η αλήθεια μαθεύτηκε: ο Γεράσιμος πέθανε από την απόλυτη λαχτάρα του κι όχι από κάποιο ηρωικό χτύπημα!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.