Τα Φαντάσματα: Ο μυστηριώδης θάνατος του Γεράσιμου – Τι συνέβη πραγματικά;

Η Μαρίνα έχεις απορίες και τα φαντάσματα... δεν της απαντούν!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.26 , 23:53 Μέση Ανατολή: Αναξέλεγκτοι Οι Χούθι
11.10.26 , 23:39 Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
11.10.26 , 23:35 AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Ποιοι είναι οι νικητές
11.10.26 , 23:17 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ντέρμπι
11.10.26 , 23:06 Θεσσαλονίκη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του πατέρα της 20χρονης
11.10.26 , 22:39 Γλυφάδα: Στο παρελθόν του «Παπαγάλου» αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας
11.10.26 , 22:17 Κλήρωση Τζόκερ 11/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.700.000 ευρώ
11.10.26 , 22:15 Τα Φαντάσματα: Τι κάνει ο Χάρης για να αποφύγει τον πρώην της Μαρίνας;
11.10.26 , 22:07 Άγγελος Κορωνιός: Από τα παρκέ, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
11.10.26 , 22:00 Τα Φαντάσματα: Ο μυστηριώδης θάνατος του Γεράσιμου – Τι συνέβη πραγματικά;
11.10.26 , 21:57 Βίσση: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» συναυλίες και περιοδείες της ερμηνεύτριας
11.10.26 , 21:25 Ζελένσκι: Καταγγέλλει νέα ρωσική επίθεση μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
11.10.26 , 21:19 Απάτη Σε Βάρος Του ΕΦΚΑ: H «Οδύσσεια» Που Πέρασε Η Καταγγέλουσα
11.10.26 , 20:46 Υπόθεση Καμπούρη: «Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα στους κατηγρούμενους
11.10.26 , 20:42 Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer
Θανάσης Ευθυμιάδης: Η απόφαση του 2010 που άλλαξε τη ζωή του!
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
Γλυφάδα: Στο παρελθόν του «Παπαγάλου» αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας
Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!
Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Βίσση: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» συναυλίες και περιοδείες της ερμηνεύτριας
Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο θάνατος του ποιητή Γεράσιμου αποκαλύπτεται με κωμικό τρόπο στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς "Τα Φαντάσματα".
  • Η Μαρίνα πιστεύει ότι ο Γεράσιμος πέθανε σε μονομαχία για εκείνη, αλλά οι φίλοι της προσπαθούν να αλλάξουν θέμα.
  • Ο αυτόπτης μάρτυρας Ακέφαλος αποκαλύπτει ότι η μονομαχία ξεκίνησε κανονικά, αλλά ο Γεράσιμος δεν τραυματίστηκε.
  • Ο ποιητής πέθανε από την τρομάρα και την αγωνία, όχι από σφαίρα.
  • Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρος ήταν ο μόνος νικητής της μάχης.

Η αλήθεια για τον θάνατο του ποιητή Γεράσιμου, αποκαλύφθηκε με τον πιο... απολαυστικό και κωμικό τρόπο στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα.

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα δεν πίστεψε τη ρομαντική ιστορία του Γεράσιμου

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα δεν πίστεψε τη ρομαντική ιστορία του Γεράσιμου

Όλα ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα, όταν η Μαρίνα έμεινε άυπνη και συγκινημένη, έχοντας μόλις ακούσει τη ρομαντική εκδοχή της ιστορίας: ότι ο αγαπημένος της ποιητής είχε πέσει νεκρός σε μια δραματική μονομαχία για τα μάτια της καλή του.

Ναταλία Τσαλίκη:«Θεωρώ πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά»

Όταν όμως άρχισε να αναζητά περισσότερες λεπτομέρειες από τους υπόλοιπους, βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο από δικαιολογίες. Η Μπίλιω κι ο Βαγγέλης προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αλλάξουν κουβέντα, ισχυριζόμενοι πως εκείνη τη στιγμή μιλούσαν μεταξύ τους και δεν πρόσεχαν, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να θολώσουν τα νερά, κάνοντας το γνωστό: «Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου που κοιτούσε την Πετροπούλου…», από την ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.

Τα Φαντάσματα: Ο Ακέφαλος τα είπε όλα στη Μαρίνα!

Τα Φαντάσματα: Ο Ακέφαλος τα είπε όλα στη Μαρίνα!

Την κατάσταση στα χέρια του πήρε ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο Ακέφαλος, ο οποίος αποφάσισε να τα πει όλα «χαρτί και καλαμάρι». Παρατηρώντας τη σκηνή από το παράθυρό του, αποκάλυψε πως η μονομαχία πράγματι ξεκίνησε κανονικά. Οι δύο αντίπαλοι πήραν τις θέσεις τους, μέτρησαν τα 25 βήματα όπως ορίζει το σαβουάρ βίβρ των μονομάχων κι ετοιμάστηκαν για τη συμπλοκή

Τα Φαντάσματα: Αποκαλύφθηκε ο κρυφός δεσμός της Καλλιρρόης!

Τα Φαντάσματα: Ο Γεράσιμος δεν πυροβολήθηκε, αλλά έπεσε ξερός στο έδαφος!

Τα Φαντάσματα: Ο Γεράσιμος δεν πυροβολήθηκε, αλλά έπεσε ξερός στο έδαφος!

Η μεγάλη ανατροπή συνέβη τη στιγμή που ακούστηκε το παράγγελμα για να παύσουν πυρ. Ο Γεράσιμος δεν τραυματίστηκε από καμία σφαίρα, καθώς δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάνω του. Η τρομάρα κι η τεράστια αγωνία της στιγμής ήταν τόσο μεγάλες, που ο ευαίσθητος ποιητής έπεσε ξερός στο έδαφος πριν καν τον αγγίξει το βλήμα

Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία είδε τον «Τιτανικό» κι έκλαψε για τον Τζακ Ντόσον

Τα υπόλοιπα φαντάσματα... υποδέχτηκαν τον ποιητή

Τα υπόλοιπα φαντάσματα... υποδέχτηκαν τον ποιητή

Έτσι, στην απορία για το ποιος ήταν ο τελικός νικητής αυτής της μάχης, η μόνη ειλικρινής απάντηση που έμεινε να αιωρείται ήταν πως ο μοναδικός που κέρδισε τελικά ήταν ο Χάρος. Παρά τις μετέπειτα διαμαρτυρίες των φαντασμάτων για το πώς παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, η αλήθεια μαθεύτηκε: ο Γεράσιμος πέθανε από την απόλυτη λαχτάρα του κι όχι από κάποιο ηρωικό χτύπημα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LINGO
Media
LINGO: Αυτό είναι το ζευγάρι που «έσπασε» τα χρονόμετρα!
Stars System: Η Πρόβλεψη Της Άσης Μπήλιου Για Τις 12/10/2026
Media
Stars System: Δευτέρα με αποκαλύψεις και τις πιο τυχερές ημέρες του Οκτώβρη
Τα Φαντάσματα: Δείτε Απόψε 11/10/2026 Στις 21:00
Media
Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου
LINGO
Media
LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς μας συστήνει τα ζευγάρια του σημερινού επεισοδίου!
Φαίη Σκορδά
Media
Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;
LINGO: Trailer 10/10/2026
Media
LINGO: Έρχεται με νέα ντουέτα, νέες στρατηγικές και φυσικά νέα χαμόγελα!
1% Club: Η Ατάκα Του Ουγγαρέζου Στον Πολυχρονίδη
Media
1% Club: Αυτή ήταν η ερώτηση που απάντησαν όλοι εκτός από τον Ουγγαρέζο
1% Club: Πρώτη Τηλεοπτική Εμφάνιση Ηλιάνας- Ουγγαρέζου
Media
1% Club: Ηλιάνα και Ουγγαρέζος μαζί στο ίδιο πλατό για πρώτη φορά!
Γρίφος Τροχού Της Τύχης 09/10/26
Media
Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top