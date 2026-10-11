Η αλήθεια για τον θάνατο του ποιητή Γεράσιμου, αποκαλύφθηκε με τον πιο... απολαυστικό και κωμικό τρόπο στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα.

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα δεν πίστεψε τη ρομαντική ιστορία του Γεράσιμου

Όλα ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα, όταν η Μαρίνα έμεινε άυπνη και συγκινημένη, έχοντας μόλις ακούσει τη ρομαντική εκδοχή της ιστορίας: ότι ο αγαπημένος της ποιητής είχε πέσει νεκρός σε μια δραματική μονομαχία για τα μάτια της καλή του.

Όταν όμως άρχισε να αναζητά περισσότερες λεπτομέρειες από τους υπόλοιπους, βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο από δικαιολογίες. Η Μπίλιω κι ο Βαγγέλης προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αλλάξουν κουβέντα, ισχυριζόμενοι πως εκείνη τη στιγμή μιλούσαν μεταξύ τους και δεν πρόσεχαν, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να θολώσουν τα νερά, κάνοντας το γνωστό: «Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου που κοιτούσε την Πετροπούλου…», από την ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.

Τα Φαντάσματα: Ο Ακέφαλος τα είπε όλα στη Μαρίνα!

Την κατάσταση στα χέρια του πήρε ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο Ακέφαλος, ο οποίος αποφάσισε να τα πει όλα «χαρτί και καλαμάρι». Παρατηρώντας τη σκηνή από το παράθυρό του, αποκάλυψε πως η μονομαχία πράγματι ξεκίνησε κανονικά. Οι δύο αντίπαλοι πήραν τις θέσεις τους, μέτρησαν τα 25 βήματα όπως ορίζει το σαβουάρ βίβρ των μονομάχων κι ετοιμάστηκαν για τη συμπλοκή.

Τα Φαντάσματα: Ο Γεράσιμος δεν πυροβολήθηκε, αλλά έπεσε ξερός στο έδαφος!

Η μεγάλη ανατροπή συνέβη τη στιγμή που ακούστηκε το παράγγελμα για να παύσουν πυρ. Ο Γεράσιμος δεν τραυματίστηκε από καμία σφαίρα, καθώς δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάνω του. Η τρομάρα κι η τεράστια αγωνία της στιγμής ήταν τόσο μεγάλες, που ο ευαίσθητος ποιητής έπεσε ξερός στο έδαφος πριν καν τον αγγίξει το βλήμα.

Τα υπόλοιπα φαντάσματα... υποδέχτηκαν τον ποιητή

Έτσι, στην απορία για το ποιος ήταν ο τελικός νικητής αυτής της μάχης, η μόνη ειλικρινής απάντηση που έμεινε να αιωρείται ήταν πως ο μοναδικός που κέρδισε τελικά ήταν ο Χάρος. Παρά τις μετέπειτα διαμαρτυρίες των φαντασμάτων για το πώς παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, η αλήθεια μαθεύτηκε: ο Γεράσιμος πέθανε από την απόλυτη λαχτάρα του κι όχι από κάποιο ηρωικό χτύπημα!