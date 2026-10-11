Ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος σήμερα (Κυριακή 11/10) στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αποκάλυψε ότι οι γιατροί του διέγνωσαν οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο και ότι δέχθηκε την συμβουλή τους να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.
«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε.
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Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι επιμένει να πραγματοποιήσει κανονικά την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.
«Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ ' αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση τις πρώτες ήμερες της ερχόμενης εβδομάδας και να πάρει εξιτήριο μετά από επτά ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνο
Σύμφωνα με πηγές της Αγίας Έδρας, ο ποντίφικας είναι πολύ πιθανό να εισαχθεί στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης μεθαύριο, Τρίτη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.