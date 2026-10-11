Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα και θα χειρουργηθεί

Είναι πιθανό να εισαχθεί στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Gregorio Borgia)
Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ – Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο.
  • Αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση του οζιδίου, σύμφωνα με τις συμβουλές των γιατρών του.
  • Η επέμβαση προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας.
  • Αναμένεται να πάρει εξιτήριο μετά από επτά ημέρες.
  • Ο Πάπας επιμένει να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από 6 έως 17 Νοεμβρίου.

Ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος σήμερα (Κυριακή 11/10) στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αποκάλυψε ότι οι γιατροί του διέγνωσαν οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο και ότι δέχθηκε την συμβουλή τους να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεσή του. 

«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε.

Στην Παναγία των Παρισίων ο Πάπας - Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους

Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι επιμένει να πραγματοποιήσει κανονικά την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

«Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ ' αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση τις πρώτες ήμερες της ερχόμενης εβδομάδας και να πάρει εξιτήριο μετά από επτά ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού,  Ματέο Μπρούνο

Σύμφωνα με πηγές της Αγίας Έδρας, ο ποντίφικας είναι πολύ πιθανό να εισαχθεί στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης μεθαύριο, Τρίτη.

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