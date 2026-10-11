Νέο πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Παράλληλα, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας φέρεται να αναχαίτισε πύραυλο cruise στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία.

🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews are working to extinguish. The reported strike follows a deadly Houthi attack that killed 12 people and injured more than 300. The escalating Houthi missile campaign against Saudi civilian aviation infrastructure is raising the stakes across the region. — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 11, 2026

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά το πολύνεκρο χτύπημα που αποδόθηκε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Από την προηγούμενη επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την εκτίμηση των ζημιών. Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

⚡️Video reportedly from Riyadh airport today At least 12 killed and hundreds injured in a Houthi attack https://t.co/FrLAfFfJ1A — War Monitor (@WarMonltor) October 11, 2026

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή όσο και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Για περιπτώσεις ανάγκης ή για περαιτέρω ενημέρωση, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ στο τηλέφωνο +966 (0) 50 6090207 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gremb.ria@mfa.gr.