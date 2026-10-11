Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Σύσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στους πολίτες

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Στόχος των Χούθι το αεροδρόμιο του Ριάντ / ERT

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Νέο πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Παράλληλα, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας φέρεται να αναχαίτισε πύραυλο cruise στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά το πολύνεκρο χτύπημα που αποδόθηκε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Από την προηγούμενη επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Ριάντ: 12 νεκροί από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την εκτίμηση των ζημιών. Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή όσο και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

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Παράλληλα, καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Για περιπτώσεις ανάγκης ή για περαιτέρω ενημέρωση, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ στο τηλέφωνο +966 (0) 50 6090207 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gremb.ria@mfa.gr.

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