Τη δική της εκδοχή για τη μακρόχρονη και ταραχώδη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα κατέθεσε η Εύη Δρούτσα, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή MEGA Non Stop. Η γνωστή στιχουργός αναφέρθηκε τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην προσωπική διαδρομή του πρώην ζευγαριού, με βάση όσα, όπως είπε, έζησε από κοντά μέσα από τη συνεργασία και την παρέα τους.

Στην αρχική τοποθέτησή της για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, η Εύη Δρούτσα είπε: «Για μένα, ο Νίκος Καρβέλας είναι υπερταλαντούχος. Ο άνθρωπος που είναι υπερταλαντούχος έχει και τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρετε ότι ο Νίκος έχει κάνει ποιητικές συλλογές, έχει κάνει δύο βιβλία. Δεν είναι άνθρωπος που ψάχνεται μόνο με τους στίχους. Έπειτα γυρνάνε και λένε ναι, η Άννα που είναι υπέρτατη. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή η Άννα».

Η συνεργασία στον χωρισμό Βίσση - Καρβέλα

Η Εύη Δρούτσα περιέγραψε και το πώς, όπως ανέφερε, βρέθηκε να δουλεύει μαζί τους σε μια δύσκολη φάση της σχέσης τους. Όπως είπε: «Δούλεψα μαζί τους σε ένα χωρισμό τους. Αλλιώς δε θα δούλευα μαζί τους. Με παίρνει μια μέρα ο Νίκος και μου λέει χωρίσαμε με την Άννα. Είμαι, λέει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, χωρίσαμε. ‘Θέλω να μου γράψεις τραγούδια γιατί θέλω να της κάνω τώρα κάτι διαφορετικό’.. Του στέλνω το πρώτο τραγούδι που του έστειλα. Ήταν το Διαζύγιο, η Παράγραφος 62. Ένα συγκλονιστικό κομμάτι, συγκλονιστικό, το οποίο για να πάρω τα μέτρα, να μη γίνω ρεζίλι στους δικηγόρους, τα πήρα από το δικό μου διαζύγιο».

Στη συνέχεια στάθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η μεταξύ τους σχέση ακόμη και μετά τον χωρισμό. «Αυτός που έκανε πάντα πρώτη κίνηση ήταν η Άννα. Με παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Έγραψα το «Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική» και με παίρνει. Τι πάει να πει με αγάπη φιλική; Να μου το αλλάξεις; Νίκο, λέω, άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι, δεν το αλλάζω. Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καραβέλας. Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω. Και το έβαλα όπως ήθελα».

Τι είπε η Εύη Δρούτσα για την Άννα Βίσση

Η στιχουργός μετέφερε και μια προσωπική της ανάμνηση από την περίοδο που, όπως είπε, έκανε παρέα με την Άννα Βίσση, περιγράφοντας επαφές που είχε η τραγουδίστρια με τον Νίκο Καρβέλα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με την Άννα λοιπόν, που κάναμε παρέα εδώ, είχε μια σχέση τότε, πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε. Μούγκα αυτή, μούγκα ο Νίκος. Πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο η Άννα. Της λέω, έχετε χωρίσει με τον Νίκο, που μένεις; Και γυρνάω και της λέω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. ‘Άννα, πάμε τώρα στην εταιρεία να μιλήσουμε για το δίσκο. Έχει τελειώσει, έτσι;’. ‘Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό’. Τη χάνω σε μια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Λέω, βρε παιδιά, πού πήγε η Άννα; Είναι σε αυτό, λέει, το δωμάτιο. Πάω και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα εγώ νοήματα. Της λέω, είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο τηλέφωνο με τίποτα. Εσύ τον πήρες για να σου πει τι να γράφεις στο εξώφυλλο».

Στο ίδιο σημείο, η Εύη Δρούτσα διατύπωσε και τη δική της κρίση για τη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση, λέγοντας πως «ο Νίκος έκανε πάντα ότι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».

Κατά την τοποθέτησή της, η στιχουργός υποστήριξε ακόμη ότι η σημερινή κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα οφείλεται σε τρίτους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι οι διαφορές τους θα γεφυρωθούν, εκτιμώντας ότι η αγάπη που υπάρχει ανάμεσά τους παραμένει βαθιά.

Η ατάκα στην Μαρία Αντωνά και η αμήχανη απάντηση

Η συζήτηση πήρε άλλη τροπή προς το τέλος της συνέντευξης, όταν η Μαρία Αντωνά ζήτησε από την Εύη Δρούτσα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι μπορεί να έχει μεσολαβήσει σήμερα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Τότε η Εύη Δρούτσα απάντησε: «Τι να σου πω τώρα κι εσένα; Μη με βάζεις να γίνω κουτσομπόλα. Ίδια ο Γιώργος γίνεσαι! Του Γιώργου έχε υπ’ όψιν του τα λέω στον αέρα!».

Αμέσως μετά, ο Βασίλης Τσεκούρας σχολίασε: «Τα ‘θελες».

Η στιχουργός συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας στη Μαρία Αντωνά: «Μου το ξαναρώτησες αυτό. Ρώτα τον Γιώργο να σου πει πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν εμένα».

Η παρουσιάστρια απάντησε εμφανώς αμήχανα: «Εγώ είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτά που θέλω εγώ. […] Εδώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για μένα».