Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία

Ποιος είναι ο Νίκος Γρίτσης και τι επιτυχίες έχει γράψει

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ποια είναι τα τραγούδια της Άννας Βίσση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας/ βίντεο από Πρώτο Καφέ

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Πώς πρόσφατα του ζητήθηκε από την πλευρά της Άννας Βίσση να καταθέσει τραγούδια για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο  Νίκος Γρίτσης.

Χρήστος Βαλαβανίδης, Νίκος Γρίτσης και Κώστας Σπυρόπουλος/ φωτογραφία από NDP/ 2013

Χρήστος Βαλαβανίδης, Νίκος Γρίτσης και Κώστας Σπυρόπουλος/ φωτογραφία από NDP/ 2013
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»

«Έχει τύχει να μιλήσω μαζί τους. Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει όλο αυτό, πριν από 3-4 ημέρες.Τώρα βέβαια αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί και ένα τραγούδι που είναι σίγουρα σε ένα δίσκο μέσα, μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να βάλουν κάτι άλλο. Θα ήθελα να γράψω στη Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων».» δήλωσε ο στιχουργός στην εκπομπή «Η Επόμενη Κίνηση».

Κώστας Σπυρόπουλος, Χρήστος Βαλαβανίδης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Θωμαή Ανδρούτσου, Κατερίνα Γερονικολού, Ορφέας Παπαδόπουλος/ φωτογραφία από NDP

Κώστας Σπυρόπουλος, Χρήστος Βαλαβανίδης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Θωμαή Ανδρούτσου, Κατερίνα Γερονικολού, Ορφέας Παπαδόπουλος/ φωτογραφία από NDP


Άννα Βίσση: Τραγούδια Που Δεν Έχει Γράψει Ο Νίκος Καρβέλας - Video

 

Ποιος είναι όμως ο Νίκος Γρίτσης και τι επιτυχίες έχει γράψει

Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία

Ο Νίκος Γρίτσης έχει γράψει πολλούς από τους στίχους διάσημων τραγουδιών και έχει συνεργαστεί με πολλούς αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Ο στιχουργός έχει γράψει τους στίχους κάποιων τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη όπως:  «Μίλα», «Δύσκολα Φεγγάρια», «Ανάσα», «Μην Πας Πουθενά» και «Στον Έρωτα Παρανοείς». 

Νίκος Οικονομόπουλος

Ο ίδιος έγραψε το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου “Έκπτωτος Άγγελος”,  και «Ένοχο Κορμί». 

Ανάμεσα στις άλλες επιτυχίες που έχει γράψει είναι το «Κρίση» του Γιώργου Μακρόπουλου, «Μετανιώνω»  του Νότη Σφακιανάκη, «Το καλοκαίρι μου», του Μιχάλη Χατζηγιάννη και τα «Ψυχή Με Ψυχή», «Αλλού Εσύ» και «Απ' τον ουρανό» του τραγουδιστή Γιώργου Σαμπάνη και άλλα πολλές επιτυχίες.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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