BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ

Υψηλή τεχνολογία και άρτιες εγκαταστάσεις παραγωγής

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BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ
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Το BMW Group επενδύει περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ στην παραγωγή οχημάτων και την κατασκευή μπαταριών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Γερμανίας ως παραγωγικής βάσης. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα εργοστάσιά της είναι έτοιμα για την επόμενη γενιά της BMW Σειράς 3. Η BMW Σειρά 3 αποτελεί την καρδιά της μάρκας εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ

Από την έναρξη της παραγωγής το 1975, έχουν κατασκευαστεί περίπου 18 εκατομμύρια οχήματα, εκ των οποίων τα 15 εκατομμύρια στη Γερμανία. Αυτό καθιστά τη BMW Σειρά 3 το πιο επιτυχημένο premium αυτοκίνητο της μεσαίας κατηγορίας παγκοσμίως. Περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει επενδυθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργοστασίων παραγωγής οχημάτων στο Μόναχο και στο Dingolfing. Η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο νέο εργοστάσιο μπαταριών στο Irlbach-Straßkirchen, στην Κάτω Βαυαρία.

BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ

Νέα BMW i3 στο Μόναχο, BMW Σειρά 3 με συμβατικό σύστημα κίνησης στο Dingolfing.
Η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 κατασκευάζεται στο εκτενώς ανακαινισμένο μητρικό εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, χρησιμοποιώντας μπαταρίες υψηλής τάσης έκτης γενιάς που παρέχονται από το νέο εργοστάσιο του Ομίλου στο Irlbach-Straßkirchen. Οι εκδόσεις της BMW Σειράς 3 με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης παράγονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing. Και τα δύο εργοστάσια διαθέτουν συστήματα και εγκαταστάσεις παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας, ώστε το BMW Group να παραμένει ανταγωνιστικό στην παραγωγή πολυτελών αυτοκινήτων με ζήτηση στις αγορές όλου του κόσμου. Σε εφαρμογή της αρχής «local for local», τα ίδια πρότυπα και οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται στην παραγωγή της BMW i3 και της BMW Σειράς 3 στο εργοστάσιο του BMW Group στο San Luis Potosí του Μεξικού, καθώς και στην παραγωγή μιας τροποποιημένης έκδοσης της BMW Σειράς 3 για την κινεζική αγορά στο Shenyang της Κίνας.

 

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