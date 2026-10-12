Το DS F3VER, που θα παρουσιαστεί στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί άμεσα έντονα συναισθήματα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές δημιουργίες της DS Automobiles. Αυτή ακριβώς την φιλοδοξία εκφράζει και η ονομασία του: να δημιουργεί μια αυθόρμητη συναισθηματική αντίδραση, έναν θετικό «πυρετό» (fever), που ενισχύει την επιθυμία και τη μοναδική ελκυστικότητα του πρωτοτύπου.

Με το DS F3VER, η DS Automobiles εκφράζει ένα τολμηρό και ασυμβίβαστο όραμα για τη μετακίνηση. Ως ένα πραγματικό εργαστήριο σχεδιασμού σε φυσικό μέγεθος, το πρωτότυπο εξερευνά τρεις αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες: την έντονη ελκυστικότητα, τις εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και την ελευθερία χρήσης που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ζωής.

Το DS F3VER ξεχωρίζει για τις πρωτοποριακές αναλογίες, την επιβλητική του παρουσία και τη φωτεινή υπογραφή που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο. Από τη γλυπτική διαμόρφωση του αμαξώματος μέχρι τις πιο εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, κάθε στοιχείο αντλεί έμπνευση από διαφορετικούς κόσμους, όπως η αεροναυπηγική, η αρχιτεκτονική, η ψηφιακή τεχνολογία και τα αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική σχεδιαστική έκφραση, με έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα και απόλυτα σύγχρονη αισθητική.Με μήκος 4,19 μέτρα, πλάτος 1,84 μέτρα και ύψος 1,46 μέτρα, το DS F3VER εξερευνά νέες αναλογίες, επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία χωρίς να θυσιάζει τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του. Ο συνδυασμός αυτός προσδίδει στο πρωτότυπο ξεχωριστό χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα.

Στο εμπρός μέρος, η σχεδιαστική ταυτότητα του DS F3VER διαμορφώνεται γύρω από ένα κατακόρυφο στοιχείο τύπου «τοτέμ», το οποίο φιλοξενεί το έμβλημα της μάρκας και προσδίδει στο αυτοκίνητο μια ισχυρή και μοναδική ταυτότητα. Η νέα φωτεινή υπογραφή, με τη χαρακτηριστική κατακόρυφη διαμόρφωση σε σχήμα «Y», ενισχύει την τεχνολογική διάσταση του σχεδιασμού, δημιουργώντας ένα σχεδόν υπνωτικό οπτικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων χαρίζει στο DS F3VER μια προσωπικότητα που αναγνωρίζεται αμέσως, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.



Ακολουθώντας την ίδια σχεδιαστική λογική, το πίσω μέρος δημιουργεί μια ισχυρή οπτική συνέχεια με το εμπρός. Ένα κεντρικό «τοτέμ», που ενσωματώνει το ψηφιακά αποτυπωμένο λογότυπο DS, δεσπόζει στον προφυλακτήρα, ενώ τα πολυδιάστατα φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια εντυπωσιακή αίσθηση βάθους. Σαν μια φωτεινή σήραγγα που εκτείνεται στο άπειρο, τα πίσω φωτιστικά σώματα αποτελούνται από 16 πάνελ LED, τα οποία στηρίζονται σε μια εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή από μαγνήσιο, εμπνευσμένη από τη θολωτή οροφή του Grand Palais στο Παρίσι. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, που καθιστά το DS F3VER άμεσα αναγνωρίσιμο από κάθε οπτική γωνία.

Το DS F3VER εισάγει ένα εξατομικεύσιμο διακοσμητικό περίγραμμα οροφής, ένα ιδιαίτερο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει διακριτικά την κομψότητα των γραμμών του. Σχεδιασμένο ως ένα αποκλειστικό πεδίο προσωπικής έκφρασης, επιτρέπει σε κάθε ιδιοκτήτη να τονίσει τη μοναδικότητα του αυτοκινήτου του.Ειδικά για το DS F3VER έχει εξελιχθεί η αποκλειστική διχρωμική απόχρωση Cosmic Blue, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με το φως, περνώντας από ένα έντονο μπλε σε βαθιές βιολετί αποχρώσεις. Το εντυπωσιακό αυτό εφέ αναδεικνύει τους όγκους του αμαξώματος και ενισχύει τη γλυπτική του παρουσία.



Η προσοχή στην εξατομίκευση επεκτείνεται και στους τροχούς του DS F3VER. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός τους δημιουργεί μια δομή που συνδυάζει την ελαφριά κατασκευή με την υψηλή αντοχή. Οι ανάγλυφες λεπτομέρειες σε απόχρωση σαμπάνιας και το διακριτικό μοτίβο «Clous de Paris», εμπνευσμένο από την παραδοσιακή τέχνη της διακοσμητικής χάραξης, υπογραμμίζουν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα τους.





Το γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2,70 μέτρων εξασφαλίζει κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία του, σταθερότητα και υψηλό επίπεδο άνεσης, ενώ ο χώρος αποσκευών των 400 λίτρων, αντίστοιχος με εκείνον μεγαλύτερων μοντέλων, διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες χρήσης του. Επομένως, το DS F3VER ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, στα ταξίδια, στις δραστηριότητες αναψυχής και στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Το DS F3VER προαναγγέλλει μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνδυάζοντας την άνεση, την κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία και την ελευθερία χρήσης, χωρίς συμβιβασμούς.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση υποστηρίζεται από τα ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Stellantis. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στους σχεδιαστές να εξερευνούν ταχύτερα διαφορετικές δημιουργικές κατευθύνσεις, να συγκρίνουν εναλλακτικές προτάσεις και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τη δημιουργικότητα. Αντίθετα, διευρύνει τις δυνατότητες εξερεύνησης νέων ιδεών και επιταχύνει τη σχεδιαστική διαδικασία.



