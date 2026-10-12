Μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τη ρήξη που ακολούθησε με τον Νίκο Καρβέλα και τις ανακοινώσεις που αντάλλαξε δημόσια το άλλοτε «αχώριστο ντουέτο», η Άννα Βίσση φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.
Βίσση: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» συναυλίες και περιοδείες της ερμηνεύτριας
Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με την κουμπάρα και συνεργάτιδά της στην εταιρία παραγωγής, Δήμητρα Κούστα, προκειμένου να απολαύσουν μία από τις συναυλίες της Celine Dion, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Happy Day.
«Η σπουδαία ερμηνεύτρια η Celine Dion, που φέτος δίνει μια σειρά από συναυλίες μετά από χρόνια απουσίας από τη σκηνή, είναι αυτή που αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την ωραία εξόρμηση. Η Άννα Βίσση λατρεύει τη Celine Dion, την έχει ξαναδεί προφανώς και είναι εκεί», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Αποκάλυψε μάλιστα, ότι η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Γαλλία από την Παρασκευή και πως η συναυλία που θα παρακολουθήσει είναι την ερχόμενη Τετάρτη.