«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν

Γιορτάσαμε τις 1.000 παραστάσεις, στο «Θέατρο Άλφα - Ληναίος Φωτίου»

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Θέλω να σου κρατάω το χέρι
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Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι). 

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε  τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά.

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν

Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

Θα τα καταφέρουν;

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν

Οι περισσότεροι θεατές, μας είπαν, ότι είδαν τη δική τους ιστορία επί σκηνής…
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη
Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα
Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)
Official Trailer: Jaco and the Magic beans
Video (Στιγμιότυπα παράστασης): Liccorice Pizza
Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη
Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ - ΛΗΝΑΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΥ

28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:15
Διάρκεια: 95’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές εισιτηρίων: 22 € (κανονικό), 19€ εκπαιδευτικοί άνω των 65, 17€ φοιτητές & 65+, 14€ άνεργοι & ΑμεΑ


 

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