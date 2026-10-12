Μενίδι: «Δύο διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι και χτύπησαν τη μητέρα μου»

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο 62χρονος γιος του θύματος

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Επίθεση από αγνώστους μέσα στο σπίτι τους στο Μενίδι φέρεται να ανέφερε ο γιος της 89χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας. 

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο Μενίδι – Προσήχθη ο γιος της

Σύμφωνα με όσα είπε ο αστυνομικός συντάκτης, Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο 62χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία, τον ακινητοποίησαν και χτύπησαν τη μητέρα του. 

Το σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι

Το σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι

Ο άνδρας φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι οι δύο άνδρες μπήκαν στην κατοικία και αναζήτησαν χρήματα. Ωστόσο κατά την έρευνα των αστυνομικών δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου. 

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος θανάτου της 89χρονης.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατος της γυναίκας τοποθετείται περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν φωνές για βοήθεια. 

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μπήκαν στο σπίτι διαρρήκτες και τη χτύπησαν

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μπήκαν στο σπίτι διαρρήκτες και τη χτύπησαν

Γείτονας της ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της είπε στην εκπομπή πως ο άνδρας βγήκε έξω από το σπίτι του και άρχισε να φωνάζει και να ζητά βοήθεια από τους γείτονες. 

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές, βασικά φώναζε ο σκύλος και βγήκα έξω. Ήταν ο γείτονας έξω, ο οποίος είναι κιόλας τυφλός. Μου είπε να πάρω το 166 γιατί δεν ήταν καλάη μητέρα του. Τον ρωτάγαμε τι έπαθε και μας έλεγε ότι δεν ήξερε, ότι την ακούμπαγε, την σκούνταγε και δεν ανταποκρινόταν. Ήρθε το 166, μπήκαν μέσα οι άνθρωποι και όταν βγήκαν έξω μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και ειδοποίησαν την αστυνομία», είπε ο γείτονας. 

Πρόσθεσε μάλιστα ότι στο παρελθόν ο 62χρονος τσακωνόταν πολύ έντονα με τη μητέρα του, αλλά τον τελευταίο έναν χρόνο είχαν ηρεμήσει. 

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μπήκαν στο σπίτι διαρρήκτες και τη χτύπησαν

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι

Μία ακόμα γειτόνισσα είπε πως στο παρελθόν είχε έρθει η αστυνομία πολλές φορές στο σπίτι της μητέρας και του γιου. 

«Έχει ξαναέρθει η αστυνομία, αλλά για τσακωμούς με φίλους, τέτοια πράγματα. Ο γιος είχε τρακάρει πριν από χρόνια με φορτηγό νταλίκα και είχε τυφλωθεί από ότι ξέραμε ή τουλάχιστον είχε μερική τύφλωση. Πηγαινοερχόταν στην αστυνομία, τον είχαν συλλάβει, αλλά για κλοπές ας πούμε, όχι για δολοφονία. Δεν τον φοβόμασταν γενικά. Η 89χρονη είχε προβλήματα, φεύγανε και την έψαχναν γιατί δεν μπορούσε να βρει το σπίτι της», είπε. 

Ο γιος της 89χρονης προσήχθη ως βασικός ύποπτος

Ο γιος της 89χρονης προσήχθη ως βασικός ύποπτος

Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκτιμώμενης ώρας θανάτου και της ώρας που ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί καλούνται να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των εμπλεκόμενων και να εξακριβώσουν τι συνέβη το συγκεκριμένο αυτό διάστημα. 

Μενίδι: Τα τραύματα στο πρόσωπο και στον λαιμό της 89χρονης

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και σημάδια βίας στο πρόσωπο και στον λαιμό της, ενδείξεις που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Ο 62χρονος προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για να εξεταστεί σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της μητέρας του. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

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