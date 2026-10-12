«Διψάω για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής» δήλωσε η Κατερίνα Λάσπα σε συνέντευξή της λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως ο πρώην σύζυγός της Νεκτάριος Νικολόπουλος θα γίνει πατέρας.

Η Κατερίνα Λάσπα με την κόρη της Σάρα/ φωτογραφία από NDP,

Η παρουσιάστρια που έχει χωρίσει με τον επιχειρηματία από τον Μάιο του 2024, και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Άντρια και τη Σάρα, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός γάμου.

Η Κατερίνα Λάσπα στα μαγαζιά με την κόρη της Σάρα/ φωτογραφία από NDP



«Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάντα μου έλειπε η συντροφικότητα. Αυτό που είχα ανάγκη, αλλά δεν το εξωτερίκευα, είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο που να με έχει έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οι σχέσεις είτε συμβαίνουν είτε όχι. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να κάνω έκπτωση απλά για να είμαι με κάποιον άνθρωπο σε κενά της καθημερινότητας μου. Όταν νιώσω βαθιά κάτι, θα δηλώσω απόλυτα παρούσα σε μια σχέση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα παντρευτώ ξανά, έχω να πω ότι θα το κάνω αν προκύψει με τη συνθήκη που σου περιγράφω και μόνο για το πάρτι. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι μετά τον γάμο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Λάσπα/ φωτογραφία από NDP

Η ίδια άλλωστε υπήρξε 14 χρόνια παντρεμένη με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και είναι άνθρωπος που της αρέσει η συντροφικότητα.

«Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα. Το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σε άλλους τομείς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή και συγκεκριμένη. Διψάω τόσο πολύ για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής, που νομίζω μόνο σε τέτοιες περιόδους είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανθρώπους μπροστά μας. Αλλά, όπως πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να με σέβονται, να αναγνωρίζουν την παρουσία μου όπως είναι» δήλωσε η παρουσιάστρια σε άλλο μέρος της συνέντευξης.

Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος θα γίνει ξανά μπαμπάς

Την ίδια στιγμή ο επιχειρηματίας, Νεκτάριος Νικολόπουλος αδημονεί να κρατήσει στα χέρια του το τρίτο του παιδί, καρπό του έρωτά του από τη σύντροφό του και ηθοποιό Ηρώ Πεκτέση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, και σε λίγο καιρό θα έρθει στον κόσμο ο γιος τους.