Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!

«Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η σχέση μας»

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Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είχε πει η Κατερίνα Λάσπα για το διαζύγιό της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λάσπα αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και την εγκυμοσύνη της νέας του συντρόφου, Ηρώς Πεκτέση.
  • Η κατάσταση μεταξύ τους ως γονείς ήταν δύσκολη, αλλά έχουν βρει έναν καλό δρόμο για την ανατροφή των κοριτσιών τους.
  • Η Λάσπα ευχήθηκε καλή τύχη και υγεία για το νέο μέλος της οικογένειας του πρώην συζύγου της.
  • Ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε το 2024, μετά από 18 χρόνια σχέσης, με προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους.
  • Οι κόρες τους δείχνουν ωριμότητα και ενσυναίσθηση, διαχειριζόμενες τις αλλαγές στην οικογένεια.

Η Κατερίνα Λάσπα αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, αλλά και τα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή με την εγκυμοσύνη της σύντροφού του, Ηρώς Πεκτέση.

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Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! σημείωσε ότι δεν έχασε ποτέ την εσωτερική της δύναμη, παρά μόνο χρειάστηκε να ενεργοποιήσει ξανά τους άξονές της. Ανέφερε ότι η μεγάλη της κόρη, η Σάρα, τη θεωρεί σκληρή εξαιτίας του δυναμισμού που εκπέμπει, αν και η ίδια πιστεύει ότι καταφέρνει να εξισορροπεί αυτή την πλευρά της με την πιο μαλακή.

Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η συμπόρευση με τον πρώην σύζυγό της ως γονείς ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη. «Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια του OPEN.

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Όσον αφορά τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένεια του πρώην συζύγου της, η Κατερίνα Λάσπα αρκέστηκε να δηλώσει: «Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο». 

Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι κόρες τους διαχειρίστηκαν τις αλλαγές στην οικογενειακή τους ζωή παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντας βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και μια ωριμότητα που ενδεχομένως ξεπερνούσε την ηλικία τους. Εξήγησε ότι παίρνει συχνά μαθήματα από εκείνες, επισημαίνοντας τις διαφορετικές προσωπικότητές τους: από τη μία τη Σάρα, που είναι απόλυτη, ευθεία και δεν κάνει εκπτώσεις, θεωρώντας ορισμένες φορές τη μητέρα της υπερβολικά διπλωμάτισσα, κι από την άλλη την Άντρια, η οποία αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με ψυχραιμία και της υπενθυμίζει να αφήνει τα πράγματα να προσπερνούν γιατί η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική.

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Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!

Κατερίνα Λάσπα - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το διαζύγιο

Ο χωρισμός της Κατερίνας Λάσπα και του Νεκτάριου Νικολόπουλου έγινε γνωστός στα τέλη του 2023, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια κοινή πορεία 18 ετών, εκ των οποίων τα 14 ήταν παντρεμένοι. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε ως συναινετικό την άνοιξη του 2024, με τις δύο πλευρές να επιλέγουν έναν ήρεμο δρόμο χωρίς δικαστικές διαμάχες.

Απόλυτη προτεραιότητα και των δύο παραμένει η ανατροφή των δύο παιδιών τους, της Σάρας και της Άντριας.

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