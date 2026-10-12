Έπειτα από αρκετές ημέρες απουσίας από τα social media, η Άννα Βίσση επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στο TikTok. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια προχώρησε σε αναδημοσίευση ενός βίντεο που αναφέρεται στον Νίκο Καρβέλα και τα τραγούδια του.

Η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα το 2017/ ndp

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της ένα βίντεο από γνωστό μπαρ της Αθήνας, όπου οι παρευρισκόμενοι τραγουδούν όλοι μαζί το «Κόντρα», ένα κομμάτι που έχει ερμηνεύσει η ίδια, αλλά δεν ανήκει στον δημιουργό Νίκο Καρβέλα.

Το βίντεο συνοδευόταν από το εξής σχόλιο «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα».

Δες το βίντεο:

Η υπόθεση αφορά τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και την απαγόρευση που φέρεται να τέθηκε στην Άννα Βίσση να τα ερμηνεύει. Το βασικό ζήτημα είναι τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα: άλλο είναι το ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, άλλο ποιος έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσής του και άλλο το δικαίωμα του καλλιτέχνη να το ερμηνεύει δημόσια. Το γεγονός ότι ένας τραγουδιστής έχει ερμηνεύσει ένα κομμάτι δε σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να το τραγουδά χωρίς περιορισμούς σε κάθε συναυλία ή επαγγελματική εμφάνιση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Καρβέλας ανακοίνωσε ότι απέσυρε από τον οργανισμό «Αυτοδιαχείριση» την άδεια διαχείρισης των δικαιωμάτων για τη ζωντανή εκτέλεση των τραγουδιών του, ώστε να αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιος μπορεί να τα ερμηνεύει σε συναυλίες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις. Η πλευρά της Βίσση αμφισβητεί ότι μπορεί να της επιβληθεί μια τέτοια απαγόρευση και υποστηρίζει ότι το θέμα πρέπει να λυθεί νομικά. Με απλά λόγια, τα τραγούδια δεν ανήκουν αυτομάτως στην τραγουδίστρια επειδή τα έκανε επιτυχίες: ο δημιουργός έχει πνευματικά δικαιώματα πάνω στη μουσική και στους στίχους, ενώ η ερμηνεύτρια έχει ξεχωριστά δικαιώματα για την ερμηνεία της. Το ποια δικαιώματα ισχύουν στη συγκεκριμένη διαμάχη και αν μπορεί να απαγορευτεί η ζωντανή ερμηνεία τους θα κριθεί με βάση το νομικό πλαίσιο και, ενδεχομένως, από τα δικαστήρια.