Άννα Βίσση: «Αυτό θα το ακούμε ό, τι κι αν κάνεις Καρβέλα»

Το repost στο TikTok για το τραγούδι «Κόντρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.26 , 18:18 Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο
12.10.26 , 18:09 Ράλλυ Ακρόπολις 2027: Οι ημερομηνίες
12.10.26 , 18:05 Cash or Trash: Ο Γιάννης φέρνει μια ξύλινη βιτρίνα για αφίσες του σινεμά!
12.10.26 , 17:57 Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πότε θα δουν χρήματα
12.10.26 , 17:53 Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της
12.10.26 , 17:47 Περιστέρι: Δηλητηρίαζε με ατροπίνη τα γεύματα του πρώην συζύγου της
12.10.26 , 17:42 Citroën 2 CV Concept: Ο θρύλος επιστρέφει
12.10.26 , 17:41 Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
12.10.26 , 17:41 Δίκη Τέμπη: «Λύγισε» ο πατέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη - «Θα δώσω όλη τη μάχη»
12.10.26 , 17:09 Σε ισχύ ο δακτύλιος: Τα μέτρα που ισχύουν - Ποια οχήματα εξαιρούνται
12.10.26 , 17:06 Οι 17  μεγάλες απειλές για την ανθρωπότητα έως το 2100
12.10.26 , 16:50 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μπήκε στην κουζίνα με τους γιους της
12.10.26 , 16:40 GNTM: Μεταμορφώσεις και διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο
12.10.26 , 16:29 Προφυλακίστηκε ο γνωστός γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία
12.10.26 , 16:28 Μενίδι: Τη χτύπησαν και την έπνιξαν - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
Άννα Βίσση: «Αυτό θα το ακούμε ό, τι κι αν κάνεις Καρβέλα»
Citroën 2 CV Concept: Ο θρύλος επιστρέφει
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις & η τυχερή όψη του μήνα
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Προφυλακίστηκε ο γνωστός γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
Market Pass: Εφάπαξ η ενίσχυση για έξι μήνες
Βαρύ πένθος για την Έλενα Ράπτη - Πέθανε ο πατέρας της
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πότε θα δουν χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πού βρίσκεται η Άννα Βίσση - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έπειτα από αρκετές ημέρες απουσίας από τα social media, η Άννα Βίσση επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στο TikTok. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια προχώρησε σε αναδημοσίευση ενός βίντεο που αναφέρεται στον Νίκο Καρβέλα και τα τραγούδια του.

Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»

Η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα το 2017/ ndp

Η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα το 2017/ ndp

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της ένα βίντεο από γνωστό μπαρ της Αθήνας, όπου οι παρευρισκόμενοι τραγουδούν όλοι μαζί το «Κόντρα», ένα κομμάτι που έχει ερμηνεύσει η ίδια, αλλά δεν ανήκει στον δημιουργό Νίκο Καρβέλα.

βισση καρβελασ

Το βίντεο συνοδευόταν από το εξής σχόλιο «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα».

Δες το βίντεο:

 

@uni.verse.party Θα το ακούμε κάθε Κυριακή @Vitelli Athens . #foryoupagе #foryou #greece ♬ original sound - Uni.verse.party

 

Η υπόθεση αφορά τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και την απαγόρευση που φέρεται να τέθηκε στην Άννα Βίσση να τα ερμηνεύει. Το βασικό ζήτημα είναι τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα: άλλο είναι το ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, άλλο ποιος έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσής του και άλλο το δικαίωμα του καλλιτέχνη να το ερμηνεύει δημόσια. Το γεγονός ότι ένας τραγουδιστής έχει ερμηνεύσει ένα κομμάτι δε σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να το τραγουδά χωρίς περιορισμούς σε κάθε συναυλία ή επαγγελματική εμφάνιση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Καρβέλας ανακοίνωσε ότι απέσυρε από τον οργανισμό «Αυτοδιαχείριση» την άδεια διαχείρισης των δικαιωμάτων για τη ζωντανή εκτέλεση των τραγουδιών του, ώστε να αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιος μπορεί να τα ερμηνεύει σε συναυλίες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις. Η πλευρά της Βίσση αμφισβητεί ότι μπορεί να της επιβληθεί μια τέτοια απαγόρευση και υποστηρίζει ότι το θέμα πρέπει να λυθεί νομικά. Με απλά λόγια, τα τραγούδια δεν ανήκουν αυτομάτως στην τραγουδίστρια επειδή τα έκανε επιτυχίες: ο δημιουργός έχει πνευματικά δικαιώματα πάνω στη μουσική και στους στίχους, ενώ η ερμηνεύτρια έχει ξεχωριστά δικαιώματα για την ερμηνεία της. Το ποια δικαιώματα ισχύουν στη συγκεκριμένη διαμάχη και αν μπορεί να απαγορευτεί η ζωντανή ερμηνεία τους θα κριθεί με βάση το νομικό πλαίσιο και, ενδεχομένως, από τα δικαστήρια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο
Ηλίας Κοκοτός
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην Κουζίνα Με Τους Γιους Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μπήκε στην κουζίνα με τους γιους της
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Celebrities & Gossip Νεα
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Viky Rader: Έχασε Τον Σύζυγό Της Σε Δυστύχημα
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημη influencer έχασε τον σύζυγό της σε δυστύχημα
Αντώνης Καφετζόπουλος: Στην επίσημη πρεμιέρα του γιου του στο θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Καφετζόπουλος: Στην επίσημη πρεμιέρα του γιου του στο θέατρο
Kαρβέλας: Τα 10 Τραγούδια που Δεν Ερμήνευσε Η Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
10 τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση
Στέλιος Μάινας: Με Τη Σύζυγό Του, Κάτια Σπερελάκη Στο Θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο & ο οικογενειακός τάφος
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο & ο οικογενειακός τάφος
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top