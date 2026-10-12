Market Pass: Εφάπαξ η ενίσχυση για έξι μήνες

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Market Pass: Εφάπαξ Η Ενίσχυση Για Έξι Μήνες
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν vouchers σίτισης σε 116.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
  • Η χρηματική αξία του voucher θα καλύπτει εξάμηνη περίοδο, πιστώνοντας το ποσό συγκεντρωτικά.
  • Το Market Pass θα επαναφορτίζεται για το επόμενο εξάμηνο εφόσον ο δικαιούχος παραμένει στο ΕΕΕ.

Τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν τα πρώτα vouchers σίτισης για περίπου 116.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Το νέο στοιχείο που αφορά τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης είναι ότι η χρηματική αξία του voucher θα αντιστοιχεί σε ολόκληρο εξάμηνο, δηλαδή το ποσό θα πιστώνεται συγκεντρωτικά για έξι μήνες και όχι μήνα προς μήνα.

Ειδικότερα, το Market Pass θα ενσωματώνεται χρηματική αξία που θα καλύπτει εξάμηνη περίοδο. Εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να είναι ενταγμένος στο ΕΕΕ, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με το αντίστοιχο ποσό για το επόμενο εξάμηνο. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

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