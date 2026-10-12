Βαρύ πένθος για την Έλενα Ράπτη - Πέθανε ο πατέρας της

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, στο ΕΡΤnews (αρχείου)

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Δύσκολες ώρες για την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Δημήτρης Ράπτης, σε ηλικία 80 ετών.

Η είδηση της απώλειάς του έγινε γνωστή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν ένας γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, με πολυετή επαγγελματική πορεία και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε σημαντικές επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις. Ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους τον συνέδεε στενή φιλία ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Η σχέση τους μετρούσε πολλά χρόνια, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Ράπτη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς, στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αναμένεται να βρεθούν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
 

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