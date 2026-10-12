Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»

Τι είπε για τις τηλεοπτικές προτάσεις στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»
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Νέα σελίδα στην καθημερινότητα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η οποία πλέον μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην οικογένεια και τις επιχειρήσεις του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, ο οποίος έχει καταστήματα εστίασης,  όπως η ίδια είπε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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«Είμαι δίπλα στα παιδιά μου σε όλα. Ασχολούμαι με το σπίτι, με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου όποτε μπορώ», δήλωσε η παρουσιάστρια.

 

 

Όπως τόνισε μάλιστα, το να απέχει από την τηλεόραση είναι μία συνειδητή της επιλογή, καθώς έχει δεχτεί προτάσεις να επιστρέψει,  όμως εκείνη θέλει να είναι δίπλα στα παιδιά της και να κάνουν και δραστηριότητες μαζί.

Συνέντευξη της Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Συνέντευξη της Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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«Κάθε χρόνο κάνω συζητήσεις για την τηλεόραση. Θα ήθελα να δοκιμαστώ και σε κάτι καινούργιου πχ. σε κάποιο παιχνίδι. Η ζώνη του Σαββατοκύριακου πάντα ήταν ανταγωνιστική ζώνη. Τότε με αφορούσε πολύ. Έβλεπα τα νούμερα τηλεθέασης τότε,  δήλωσε και πρόσθεσε:

«Η τηλεόραση άλλοτε μου λείπει και άλλοτε όχι. Μου αρέσει που έχω την πολυτέλεια να οργανώσω τον χρόνο μου όπως θέλω και να περνάω πολλές ώρες με τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε στην εκπομπή. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα τονίζοντας πως είναι θαυμάστρια και των δύο και πως αυτό που συμβαίνει είναι στενόχωρο.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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