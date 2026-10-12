Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο & ο οικογενειακός τάφος

«Δεν ισχύει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ζήτησε ενοίκιο από την οικογένεια»

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Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο & ο οικογενειακός τάφος / εκπομπή Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ι.Ν Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του στο Γ' νεκροταφείο, με πούλμαν να μεταφέρουν κόσμο από την περιφέρεια.
  • Η οικογένεια σχεδιάζει οικογενειακό τάφο, που θα περιλαμβάνει και τη σκυλίτσα του, Αρίθα.
  • Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Βούλα δεν έχει ζητήσει ενοίκιο από την οικογένεια του Μαζωνάκη, σεβόμενος τον θάνατό του.
  • Το σπίτι παραμένει σφραγισμένο και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το καθαρίσει και να το ξανανοικιάσει.

Την ερχόμενη Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ακολουθία του μνημοσύνου θα τελεστεί στον Ι.Ν Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην ίδια εκκλησία όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του στο Γ' νεκροταφείο. 

Ο τάφος του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' νεκροταφείο/ NDP

Ο τάφος του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' νεκροταφείο/ NDP

Μάλιστα, φέρεται να οργανώνονται πούλμαν που θα μεταφέρουν από την περιφέρεια στην Αθήνα, κόσμο που θέλει να παρευρεθεί στο μνημόσυνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τάσου Τεργιάκη. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ακτή Πειραιώς, τον Ιανουάριο του 2026/  NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ακτή Πειραιώς, τον Ιανουάριο του 2026/  NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Οι πληροφορίες της εκπομπής Το Πρωινό έλεγαν πως η οικογένεια σχεδιάζει έναν οικογενειακό τάφο, σαν μαρμάρινο σπίτι, όπου εκεί θα ταφεί και η σκυλίτσα του αείμνηστου καλλιτέχνη, η Αρίθα. 

«Τελικά, δε θα προλάβουν μέχρι την Κυριακή να είναι έτοιμος ο οικογενειακός τάφος, διότι συζητάνε με ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο του Γιώργου, ο οποίος του έκανε και τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση στα καμαρίνια, αλλά τον έχει βοηθήσει και στο σπίτι που έμενε. Συζητάει λοιπόν, η οικογένεια για το πώς θα είναι η τελική μορφή του οικογενειακού τάφου, οπότε θέλει χρόνο αυτό για να ετοιμαστεί», επισήμανε ο δημοσιογράφος της εκπομπής. 

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Λιάγκας για το σπίτι Μαζωνάκη στη Βούλα: «Δεν έχει ζητήσει ενοίκιο ο ιδιοκτήτης»

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια επισήμανση στον αέρα της εκπομπής σχετικά με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που νοίκιαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα. 

Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα/ NDP

Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα/ NDP

«Έχει ακουστεί ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Βούλα, όπου εγώ ακόμα πηγαίνω και ακόμα υπάρχουν λουλούδια έξω από το σπίτι και ακόμα είναι και αναμμένο το φως πάνω στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έχει πάει κανείς να το κλείσει. Είναι σφραγισμένο το σπίτι. 
Έχει ακουστεί λοιπόν, ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έχει ζητήσει από την οικογένειά του ενοίκιο που δεν έχει καταβληθεί. Αυτό δεν ισχύει. Προφανώς, ο ιδιοκτήτης έχει σεβαστεί ότι πέθανε ο άνθρωπος που κατοικούσε το σπίτι του. Δεν έχει ζητήσει τίποτα από την οικογένεια.
Σας το λέω αυτό ξεκάθαρα. Δεν έχει ποτέ έρθει σε επαφή ούτε με τις αδελφές ούτε με τους δύο γονείς για να πάρει ενοίκιο», τόνισε ο παρουσιαστής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια

«Το μόνο που κάνει ο άνθρωπος είναι να να πάει στην αστυνομία και να παρακαλάει να ξεσφραγιστεί το σπίτι για να μπορεί πια να το πάρει, να το καθαρίσει. Να πάρουν και οι δικοί του τα πράγματά του και να το ξανανοικιάσει», είπε κλείνοντας.

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