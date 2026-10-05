Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια

Το star.gr στη Βούλα –Οι ανθοδέσμες και τα σημειώματα έξω από την πόρτα του

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Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κόσμος συνεχίζει να πηγαίνει έξω από το σπίτι του στη Βούλα, αφήνοντας ένα λουλούδι, μια ανθοδέσμη ή ένα σημείωμα στη μνήμη του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by star.gr (@stargrnews)

Η είσοδος της κατοικίας του παραμένει γεμάτη από μικρές κινήσεις αγάπης για τον τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. 

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Το star.gr βρέθηκε έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη και κατέγραψε τις συγκινητικές εικόνες. Μπροστά στη σκούρα εξώπορτα, αλλά και πάνω στα φυτά που πλαισιώνουν την είσοδο, βρίσκονται ανθοδέσμες, μεμονωμένα λουλούδια και μικρές κάρτες. Λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα, κορδέλες και μπουκέτα σε πολύχρωμα περιτυλίγματα συνθέτουν την εικόνα του αυθόρμητου αυτού αποχαιρετισμού. Ο κόσμος πηγαίνει ακόμα και σήμερα να αφήσει κάτι στον αγαπημένο του καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια

Μια ανθοδέσμη είναι στερεωμένη ψηλότερα στην πόρτα, ενώ οι περισσότερες έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος, κατά μήκος της εισόδου. Ανάμεσά τους διακρίνονται σημειώματα, με τα οποία άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησαν να του απευθύνουν το δικό τους αντίο.

Η κατοικία του στη Βούλα έχει γίνει έτσι ένα σημείο μνήμης για τους ανθρώπους που επιλέγουν να τον αποχαιρετήσουν με αυτόν τον απλό τρόπο. Ένα λουλούδι και λίγες γραμμές σε ένα χαρτί αρκούν για να εκφράσουν τη συγκίνησή τους, ακόμη και εβδομάδες μετά την είδηση της απώλειάς του.

Από τις πρώτες ημέρες, λουλούδια στην πόρτα του

Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν καταγραφεί τότε ήταν και εκείνο μιας γειτόνισσας, η οποία είχε αφήσει λουλούδια με το σημείωμα: «Καλό ταξίδι Γιώργο, η γειτόνισσα». 

Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, έχουν περάσει 26 ημέρες από την ξαφνική απώλειά του, με τον έναν μήνα να συμπληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου. Οι εικόνες που κατέγραψε το star.gr δείχνουν πως τα λουλούδια και τα μηνύματα εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το σπίτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς». 

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου, διακομίστηκε στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δεν είχαν επιτυχή έκβαση και η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40. 

Ο αποχαιρετισμός ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, με τη λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου προσήλθε για να τιμήσει τη μνήμη του, ενώ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του. 

Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, έξω από το σπίτι του στη Βούλα, ο αποχαιρετισμός συνεχίζεται μέσα από τα λουλούδια και τα μικρά σημειώματα που αφήνει ο κόσμος.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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