10 τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε 10 τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση.
  • Το τραγούδι «Είναι το κάτι που μένει» του Τόλη Βοσκόπουλου είναι ένα από τα κομμάτια του Καρβέλα.
  • Άλλα γνωστά τραγούδια περιλαμβάνουν «Σώσε με» της Ρίτας Σακελλαρίου και «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;» της Κατερίνας Στανίση.
  • Ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε τα κομμάτια «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» και «Ξανά», που είναι επίσης του Καρβέλα.
  • Η κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα έχει αναδείξει το ενδιαφέρον για τα μη ερμηνευμένα τραγούδια του.

Με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρήκε τα δέκα τραγούδια που έχει γράψει ο μουσικοσυνθέτης όμως δεν τα έχει ερμηνεύσει η τραγουδίστρια. 

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10 τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση

Τόλης Βοσκόπουλος/ φωτογραφία από NDP

«Είναι το κάτι που μένει» του Τόλη Βοσκόπουλου 

Το 1977 ο μουσικοσυνθέτης έδωσε το τραγούδι «Είναι το κάτι που μένει» του σπουδαίου μας τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο 

Το ρεφρέν του τραγουδιού 

Είναι το κάτι που μένει
Όταν μι' αγάπη πεθαίνει νωρίσ
Είναι το κάτι που δένει
Αυτούσ που ζουν χωρισμένοι θαρρείς

10 τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση

«Σώσε με» της Ρίτας Σακελλαρίου 

Το 1986 ο Νίκος Καρβέλας έδωσε στη Ρίτα Σακελλαρίου το τραγούδι «Σώσε με».

Το ρεφρέν του τραγουδιού 

Σώσε με δώσ' μου να πιω το δηλητήριο
Θα 'ναι η ζωή μου ένα μαρτύριο
Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς

Kατερίνα Στανίση/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

Kατερίνα Στανίση/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

«Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;» της Κατερίνας Στανίση

Το 1992, ο Νίκος Καρβέλας έδωσε στην Κατερίνα Στανίση το τραγούδι «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;».

Ρεφρέν τραγουδιού

«Δεν άκουσα, πώς είπατε; Ορίστε, συγγνώμη κύριε ποιος είστε»

«Αναστατώνομαι» της Κατερίνας Στανίση

Το 1992 ο μουσικοσυνθέτης έδωσε στην Κατερίνα Στανίση άλλο ένα του τραγούδι με τίτλο «Αναστατώνομαι».

Λευτέρης Πανταζής/ φωτογραφία από NDP

Λευτέρης Πανταζής/ φωτογραφία από NDP

«Είναι αστείο» του Λευτέρη Πανταζή 

Το 1993 ο Νίκος Καρβέλας έδωσε το τραγούδι του «Είναι αστείο» στον Λευτέρη Πανταζή.

Ρεφρέν τραγουδιού

Είναι αστείο εμείσ οι δύο
Να μη μιλιόμαστε
Είναι αστείο εμείσ οι δύο
Να σκοτωνόμαστε
Είναι αστείο εμείσ οι δύο
Να μη μιλιόμαστε
Είναι αστείο εμείσ οι δύο
Που λατρευόμαστε 

Στάθης Αγγελόπουλος/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

Στάθης Αγγελόπουλος/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

«Κρύψε μου» του Στάθη Αγγελόπουλου 

Τον Μάρτιο του 1994 ο μουσικοσυνθέτης έδωσε στον Στάθη Αγγελόπουλο το τραγούδι «Κρύψε μου». 

Ρεφρέν τραγουδιού

«Κρύψε με στην αγκαλιά σου
κρύψε με μες στα φιλιά σου
κρύψε με μες στη ζωή σου
κρύψε μες στο κορμί σου
Να μη με βρει κανείς» 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα του Σάκη Ρουβά

Το τραγούδι «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» κυκλοφόρησε στις 12 Μαΐου 1996. Το κομμάτι ήταν του Νίκου Καρβέλα και της Ναταλίας Γερμανού και το ερμήνευσε ο Σάκης Ρουβάς. 

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
Τώρα που έδαφος χάνουμε
Τώρα που ερωτευτήκαμε
Τώρα για πες μου τι κάνουμε» 

Σάκης Ρουβάς/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

Σάκης Ρουβάς/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

“Ξανά”  Σάκης  Ρουβάς 

Άλλο ένα τραγούδι του Σάκη Ρουβά το  «Ξανά», έγραψε εξ’ ολοκλήρου ο Νίκος Καρβέλας.

Ρεφρέν τραγουδιού 

«Ξανά να σ' ερωτευόμουνα απ' την αρχή ξανά
σα να μη σ' ήξερα ποτέ
Ξανά να σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά
σα να 'τανε η πρώτη μου φορά
και ας χωρίζαμε μετά ξανά» 

Ο Λάμπης Λιβιεράτος/ φωτογραφία από NDP

Ο Λάμπης Λιβιεράτος/ φωτογραφία από NDP

Μπαμ και Κάτω- Λάμπης Λιβιεράτος

Το τραγούδι «Μπαμ και Κάτω» γράφτηκε από τον Νίκο Καρβέλα (μουσική) και τη Ναταλία Γερμανού. 

Ρεφρέν 

Και μπαμ και κάτω
Έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο
Ήρθες κι έφερες τα πάνω κάτω
Μπαμ και κάτω 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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