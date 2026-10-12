Νέες κατηγορίες προστίθενται στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin, που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας στις 5 Μαΐου 2010 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορούμενων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Το κατηγορητήριο γίνεται πλέον βαρύτερο, καθώς περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος εργαζομένων της τράπεζας.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από αίτημα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ξανά ενώπιόν της την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, είχαν ήδη προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια. Ο ένας, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία, αλλά αποχώρησε όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις νέες κατηγορίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

