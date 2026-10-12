Έρχεται «βαρύς χειμώνας» στην ενέργεια παρά το deal Τραμπ – Πούτιν

Ουκρανία – Ρωσία: Δυσκολίες για την εκεχειρία σε ενεργειακές υποδομές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.26 , 21:25 Μενίδι: Συνελήφθη ο γιος της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη
12.10.26 , 21:20 Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού
12.10.26 , 21:15 GNTM: Σταύρος σε Chris: «Σου πέφτει λόγος»;
12.10.26 , 21:10 GNTM: Τα μοντέλα επιλέγουν τη φωτογραφία που θα φτάσει στο πλατό
12.10.26 , 20:48 Όταν 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το«Σωματείο Ταλαιπωρημένων Συζύγων»
12.10.26 , 20:46 Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση
12.10.26 , 20:39 Υπόθεση γυναικολόγου: «Όλοι έχουμε αμαρτίες» – Τι αποκαλύπτει πρώην ασθενής
12.10.26 , 20:35 Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
12.10.26 , 20:11 Bίντεο από τη σύλληψη της 41χρονης που έριχνε ατροπίνη στον σύζυγό της
12.10.26 , 20:07 Έρχεται «βαρύς χειμώνας» στην ενέργεια παρά το deal Τραμπ – Πούτιν
12.10.26 , 20:00 Αλέξανδρος Ρήγας για τη σειρά που δε βγήκε: «Είχαν γραφτεί 18 επεισόδια»
12.10.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!
12.10.26 , 19:30 Μπαράζ πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα
12.10.26 , 19:05 Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι
12.10.26 , 18:57 Μητσοτάκης: Δρομολόγιο με ανακατασκευασμένο συρμό στον Ηλεκτρικό
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μπήκε στην κουζίνα με τους γιους της
Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση
Bίντεο από τη σύλληψη της 41χρονης που έριχνε ατροπίνη στον σύζυγό της
Υπόθεση γυναικολόγου: «Όλοι έχουμε αμαρτίες» – Τι αποκαλύπτει πρώην ασθενής
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»
Άννα Βίσση: «Αυτό θα το ακούμε ό, τι κι αν κάνεις Καρβέλα»
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις & η τυχερή όψη του μήνα
Βαρύ πένθος για την Έλενα Ράπτη - Πέθανε ο πατέρας της
Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βαρύς χειμώνας στην ενέργεια (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο χειμώνας στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να είναι βαρύς, παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
  • Οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές, με την Ευρώπη να προετοιμάζεται για τις συνέπειες.
  • Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ η ενεργειακή εκεχειρία συναντά δυσκολίες.
  • Οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ επιβάλλουν κυρώσεις σε 1.600 Ρώσους πολίτες και εταιρίες που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία.
  • Η αντίδραση στην ευρωπαϊκή αγορά για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ήταν αρχικά θετική, αλλά οι τιμές του ντίζελ επανήλθαν γρήγορα στα προηγούμενα επίπεδα.

Όλο και πιο «βαρύς» φαίνεται ότι θα είναι ο χειμώνας που έρχεται στον τομέα της ενέργειας. Παρά το ντιλ Τραμπ-Πούτιν που αφορά την αμερικανική αγορά, οι διεθνείς τιμές παραμένουν στα ύψη. Και την ίδια ώρα, η συζήτηση για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συναντά δυσκολίες. Σε αυτό το κλίμα, οι Ευρωπαίοι πολίτες προετοιμάζονται για τα χειρότερα. 

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη

Στο Κρεμλίνο, τόσο ο Πρόεδρος Πούτιν όσο και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ,  έχουν επανειλημμένα πει ότι δε θέλουν μια κατάπαυση πυρός, αλλά μια μακροπρόθεσμη ειρήνη. 

Το μήνυμα του Κρεμλίνου: Δε θελουμε εκεχειρία αλλά μακροχρόνια ειρήνη

Το μήνυμα του  Κρεμλίνου: Δε θελουμε εκεχειρία αλλά μακροχρόνια ειρήνη  

Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές εγκαταστάσεις αερίου 

Ο ενεργειακός χειμώνας έρχεται και θα είναι βαρύς. Το Κρεμλίνο μπορεί να συζητάει για την ενεργειακή ανακωχή που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο ενδιάμεσο όμως συνεχίζει τα σκληρά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως σε μονάδα αερίου στο Χάρκοβο. 

Και την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί «καρφώνουν» τους Ευρωπαίους για υποκρισία στον απόηχο του ντιλ  για προμήθειες ρωσικού ντίζελ. 

«(Οι Ευρωπαίοι) είχαν μια αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επομένως, το να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ανάσα στις τιμές του ντίζελ είναι εντελώς υποκριτικό» δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ

«Όταν όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, μιλάμε για 22 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ που η αγορά έχει απεγνωσμένα ανάγκη και η Ευρώπη σίγουρα τα χρειάζεται επίσης» σχολίασε ο Αναλυτής Ενέργειας του Fox Business Φιλ Φλιν. 

Στο ενδιάμεσο πάντως οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές. Στη Γαλλία, οι οδηγοί φορτηγών ξεκινούν κινητοποιήσεις. 

«Χλιαρή» αντίδραση στην ευρωπαϊκή Αγορά για τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν  

Η συμφωνία Τραμπ- Πούτιν για το ρωσικό diesel, έριξε με το "καλημέρα" τη τιμή του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας ως και 4,5%. Ωστόσο, σχετικά γρήγορα αυτή η ευφορία «εξατμίστηκε», με αποτέλεσμα η τιμή του diesel να επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. 

Πτώση στην τιμή του diesel και μετά ξανά άνοδος

Πτώση στην τιμή του diesel και μετά ξανά άνοδος 

Ο Ζελένσκι την ίδια ώρα επιμένει: η Ουκρανία συμφωνεί με την ενεργειακή εκεχειρία, αρκεί να δεσμευτούν και οι Ρώσοι. Και οι Ευρωπαίοι ταυτόχρονα διατηρούν ζωηρές επιφυλάξεις για τις προθέσεις του Κρεμλίνου. 

«Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση στη Ρωσία για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που ανήρτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, μια ενεργειακή ανακωχή» τόνισε ο Ζελένσκι, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Λέμε "ναι" στην επιδίωξη κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά την ενέρηεια, καθώς και στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά λέμε "όχι" απέναντι στη ρωσική απειλή». 

«Δεν έχουμε δει ακόμα ότι οι Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή ανακωχή» επισήμανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας.   

Οι Ευρωπαίοι πάντως συνεχίζουν τις κυρώσεις στη Ρωσία. Οι ΥΠΕΞ ενέταξαν σε αυτές 1.600 Ρώσους πολίτες και εταιρίες που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι μόνο δια της σκληρής οδού η Μόσχα μπορεί να καμφθεί.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
 |
DIESEL
 |
DEAL ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γη
Κοσμος
Οι 17  μεγάλες απειλές για την ανθρωπότητα έως το 2100
ΟΗΕ
Κοσμος
ΟΗΕ: Αυξήθηκε η «πολυδιάστατη» φτώχεια - Αφορά πλέον 1,2 δισ. ανθρώπους
Συμφωνία ΕΕ- Κίνας
Κοσμος
Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας για τις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων
Ευρωπαϊκο κοινοβούλιο
Κοσμος
Το Κοινοβούλιο ζητά μέτρα κατά του «ισλαμιστικού εισοδισμού» στην Ευρώπη
Ζελένσκι: Καταγγέλλει Νέα Ρωσική Επίθεση Μετά Την Εκεχειρία
Κοσμος
Ζελένσκι: Καταγγέλλει νέα ρωσική επίθεση μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε Με Οζίδιο Στον Πνεύμονα
Κοσμος
Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα και θα χειρουργηθεί
Τραμπ: Ενεργειακή Εκεχειρία Ανάμεσα Σε Ρωσία - Ουκρανία
Κοσμος
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία
Σαουδική Αραβία: Νέα Επίθεση Των Χούθι Στο Αεροδρόμιο Ριάντ
Κοσμος
Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Τουρκία: Λεωφορείο Συγκρούστηκε Με φορτηγό - 11 Νεκροί
Κοσμος
Τουρκία: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - 11 νεκροί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top