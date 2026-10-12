Όλο και πιο «βαρύς» φαίνεται ότι θα είναι ο χειμώνας που έρχεται στον τομέα της ενέργειας. Παρά το ντιλ Τραμπ-Πούτιν που αφορά την αμερικανική αγορά, οι διεθνείς τιμές παραμένουν στα ύψη. Και την ίδια ώρα, η συζήτηση για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συναντά δυσκολίες. Σε αυτό το κλίμα, οι Ευρωπαίοι πολίτες προετοιμάζονται για τα χειρότερα.

Στο Κρεμλίνο, τόσο ο Πρόεδρος Πούτιν όσο και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, έχουν επανειλημμένα πει ότι δε θέλουν μια κατάπαυση πυρός, αλλά μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου: Δε θελουμε εκεχειρία αλλά μακροχρόνια ειρήνη

Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές εγκαταστάσεις αερίου

Ο ενεργειακός χειμώνας έρχεται και θα είναι βαρύς. Το Κρεμλίνο μπορεί να συζητάει για την ενεργειακή ανακωχή που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο ενδιάμεσο όμως συνεχίζει τα σκληρά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως σε μονάδα αερίου στο Χάρκοβο.

Και την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί «καρφώνουν» τους Ευρωπαίους για υποκρισία στον απόηχο του ντιλ για προμήθειες ρωσικού ντίζελ.

«(Οι Ευρωπαίοι) είχαν μια αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επομένως, το να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ανάσα στις τιμές του ντίζελ είναι εντελώς υποκριτικό» δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ

«Όταν όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, μιλάμε για 22 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ που η αγορά έχει απεγνωσμένα ανάγκη και η Ευρώπη σίγουρα τα χρειάζεται επίσης» σχολίασε ο Αναλυτής Ενέργειας του Fox Business Φιλ Φλιν.

Στο ενδιάμεσο πάντως οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές. Στη Γαλλία, οι οδηγοί φορτηγών ξεκινούν κινητοποιήσεις.

«Χλιαρή» αντίδραση στην ευρωπαϊκή Αγορά για τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν

Η συμφωνία Τραμπ- Πούτιν για το ρωσικό diesel, έριξε με το "καλημέρα" τη τιμή του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας ως και 4,5%. Ωστόσο, σχετικά γρήγορα αυτή η ευφορία «εξατμίστηκε», με αποτέλεσμα η τιμή του diesel να επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής.

Πτώση στην τιμή του diesel και μετά ξανά άνοδος

Ο Ζελένσκι την ίδια ώρα επιμένει: η Ουκρανία συμφωνεί με την ενεργειακή εκεχειρία, αρκεί να δεσμευτούν και οι Ρώσοι. Και οι Ευρωπαίοι ταυτόχρονα διατηρούν ζωηρές επιφυλάξεις για τις προθέσεις του Κρεμλίνου.

«Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση στη Ρωσία για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που ανήρτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, μια ενεργειακή ανακωχή» τόνισε ο Ζελένσκι, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Λέμε "ναι" στην επιδίωξη κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά την ενέρηεια, καθώς και στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά λέμε "όχι" απέναντι στη ρωσική απειλή».

«Δεν έχουμε δει ακόμα ότι οι Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή ανακωχή» επισήμανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Οι Ευρωπαίοι πάντως συνεχίζουν τις κυρώσεις στη Ρωσία. Οι ΥΠΕΞ ενέταξαν σε αυτές 1.600 Ρώσους πολίτες και εταιρίες που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι μόνο δια της σκληρής οδού η Μόσχα μπορεί να καμφθεί.

