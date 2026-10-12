Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε τη Δευτέρα στην εκπομπή Studio στις 3, όπου μίλησε για τη δουλειά του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, για μια σειρά που είχε γραφτεί αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ, για τις αλλαγές που έχουν γίνει στην τηλεοπτική πραγματικότητα, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει σήμερα τις επαναλήψεις παλαιότερων σειρών του και την απώλεια ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτές.

Στη συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο γνωστός δημιουργός και ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην κινηματογραφική επιστροφή του Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; και στον χρόνο που αφιέρωσε τα τελευταία δύο χρόνια στην παραγωγή.

«Εμπλοκή πολύ με τις παραγωγές. Εμπλοκή με άλλα θέματα. Η τηλεόραση δύο χρόνια, δύο χρόνια οι ταινίες που μου πήρανε πολύ χρόνο οι ταινίες να συντονιστώ. Δηλαδή τα άφησα όλα όταν έκανα το “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή”. Φαντάζομαι τους επόμενους μήνες θα βγει η ταινία, θα το ανακοινώσει η παραγωγή. Έχουμε ολοκληρώσει».

Με αφορμή αυτή τη δουλειά, ο Αλέξανδρος Ρήγας τοποθετήθηκε και για το αν σχεδιάζει να επιστρέψει τηλεοπτικά το επόμενο διάστημα.

Η τηλεοπτική επιστροφή και η σειρά που δεν βγήκε ποτέ στον αέρα

Για το ενδεχόμενο νέας παρουσίας του στην τηλεόραση, ο ίδιος κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι προτεραιότητα έχουν οι τρέχουσες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Αυτή τη στιγμή να τελειώσω τα θεατρικά, να τελειώσει και η ταινία, να βγει στους κινηματογράφους και μετά, αν έχουμε υγεία και αν είμαστε επιθυμητοί, κάτι θα κάνουμε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του σε μια τηλεοπτική σειρά που είχε ήδη γραφτεί, αλλά δεν προχώρησε προς υλοποίηση. Ο Αλέξανδρος σημείωσε ότι το project δεν αποκλείεται θεωρητικά να επανέλθει στο μέλλον, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο προχωρημένο ήταν σε επίπεδο σεναρίων και casting.

«Θεωρητικά κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει. Είχαν γραφτεί δεκαοχτώ επεισόδια. Η Χρύσα (σ.σ. Ρώπα), η αγαπημένη Χρύσα, η μούσα, είχε έναν βασικό ρόλο. Η Άννα Κουτσαφτίκη, αυτή κι αν έπαιζε, αλλά τώρα είναι κάτι που δεν προχώρησε», αποκάλυψε.

Όσα είπε για τα όρια στην τηλεόραση

Ο δημιουργός μίλησε ακόμη για τα περιθώρια που έχει ένας σεναριογράφος ή σκηνοθέτης μέσα στο σημερινό τηλεοπτικό περιβάλλον, περιγράφοντας μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο ίδιος όταν τίθενται εξωτερικοί περιορισμοί στη δουλειά του.

«Καλώς ή κακώς στην τηλεόραση τις κόκκινες γραμμές τις βάζουν άλλοι. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε εμείς. Εγώ αντέχω μέχρι να νιώσω ότι πνίγομαι. Αν νιώθω ότι πνίγομαι κι ότι αυτό που έχω να δημιουργήσω με τους κανόνες που μου βάζουν οι άλλοι δεν μπορώ, δεν μπορώ».

Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε και τη μεταβολή που, όπως είπε, έχει συντελεστεί συνολικά στο μέσο, τονίζοντας ότι η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά όλους όσοι εργάζονται στην τηλεόραση.

«Η τηλεοπτική πραγματικότητα έχει αλλάξει, το γνωρίζουμε. Δεν έχει αλλάξει μόνο για μένα, έχει αλλάξει για όλους. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι κωδικοί πια που έχουν μπει σε πρώτη γραμμή, που πρέπει τα πράγματα να είναι, να την πω τη λέξη αν και δεν μ’ αρέσει, πιο κομψά, πιο τακτοποιημένα, πιο πολιτισμένα, σε πολλά εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Όσοι θέλουμε να δουλέψουμε στην τηλεόραση, φαντάζομαι όσοι μπορούμε θα ενταχθούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα», τόνισε ο Αλέξανδρος Ρήγας.