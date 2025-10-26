Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»

Όσα είπε ο γνωστός σεναριογράφος για τον αείμνηστο φίλο και συνεργάτη του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 19:05 Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
26.10.25 , 18:49 Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στην Ιτέας - Αντιρρίου
26.10.25 , 17:58 Ειρήνη με «σφραγίδα Τραμπ» μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης
26.10.25 , 17:35 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το μήνυμα για τον πατέρα του Δημήτρη που «έφυγε»
26.10.25 , 17:09 Ετοιμάζει διπλή μεταγραφή ο Ολυμπιακός - «Τιμωρία» Μπαρτζώκα σε δύο παίκτες
26.10.25 , 17:02 Ωρωπός: «Μπήκαν στο κομμωτήριο με σφυριά»- Πώς έγινε η επίθεση στον 30χρονο
26.10.25 , 17:00 Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»
26.10.25 , 16:21 Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!
26.10.25 , 16:02 Αγαθονήσι: Απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει ελληνικό αλιευτικό
26.10.25 , 15:42 Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
26.10.25 , 15:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 8 οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
26.10.25 , 15:18 Βραζιλία: Δολοφόνησαν 18χρονο Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
26.10.25 , 14:51 Νένα Μεντή: Αποκάλυψε τους λόγους που στο θέατρο τη λένε ξινή και σκληρή
26.10.25 , 14:38 Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
26.10.25 , 13:53 Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στην Ιτέας - Αντιρρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής. 

Ρήγας για Κωνσταντίνου: «Από τους πιο ακέραιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει»

«Το καλοκαίρι έπαιζαν σε επανάληψη οι Δύο Ξένοι κι έπιασα τον εαυτό μου να το βλέπει ξανά. Παρά το γεγονός πως το έχω δει πολλές φορές, για κάποιο λόγο με γραντζούνισε και με συγκίνησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έκλαιγα πάρα πολύ που έβλεπα τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Δεν ξέρω τον λόγο. Δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι, ούτε το μισό από ό,τι ήσασταν εσείς», εξομολογήθηκε αρχικά η παρουσιάστρια. 

Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»

Τότε ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση και τη συνεργασία που είχαν. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που βλέπω παγιωμένο σε μια τηλεοπτική εικόνα ήταν καθαρά μια επαγγελματική συνθήκη, έτσι κι αλλιώς. Μες στην επαγγελματική συνθήκη, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να χωρέσουν άλλου τύπου επαφές, φιλικές ή οτιδήποτε άλλο». 

«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»

«Οπότε μένω εγκλωβισμένος κι εγώ, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους Στάβλου της Εριέττας Ζαϊμη, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε. 

Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»

«Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Ρήγας στο Καλύτερα Δε Γίνεται.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top