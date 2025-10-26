Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»

Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής.

«Το καλοκαίρι έπαιζαν σε επανάληψη οι Δύο Ξένοι κι έπιασα τον εαυτό μου να το βλέπει ξανά. Παρά το γεγονός πως το έχω δει πολλές φορές, για κάποιο λόγο με γραντζούνισε και με συγκίνησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έκλαιγα πάρα πολύ που έβλεπα τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Δεν ξέρω τον λόγο. Δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι, ούτε το μισό από ό,τι ήσασταν εσείς», εξομολογήθηκε αρχικά η παρουσιάστρια.

Τότε ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση και τη συνεργασία που είχαν. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που βλέπω παγιωμένο σε μια τηλεοπτική εικόνα ήταν καθαρά μια επαγγελματική συνθήκη, έτσι κι αλλιώς. Μες στην επαγγελματική συνθήκη, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να χωρέσουν άλλου τύπου επαφές, φιλικές ή οτιδήποτε άλλο».

«Οπότε μένω εγκλωβισμένος κι εγώ, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους Στάβλου της Εριέττας Ζαϊμη, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε.

«Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Ρήγας.