Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κουτσαφτίκη μιλώντας στο Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, η οποία αυτόν τον καιρό βρίσκεται στο Θέατρο Άνεσις πρωταγωνιστώντας στην εξαιρετική παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου, Ο Έβρος απέναντι.

Η γνωστή πρωταγωνίστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις «ταμπέλες» που μας φορτώνει η κοινωνία, τη δική της μάχη με τα όρια, αλλά και το ξαφνικό σοκ που υπέστη η ίδια κι οι συνάδελφοί της μετά το απότομο «πάγωμα» της νέας σειράς της ΕΡΤ.

Αναφερόμενη στις ταυτότητες που συχνά μας επιβάλλουν οι άλλοι, η Άννα Κουτσαφτίκη παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Νομίζω ότι έχω μεγαλώσει με το σύνδρομο του καλού παιδιού. Του παιδιού που δεν θέλει να επιβαρύνει, που επιζητά την αρμονία στον περίγυρό του και προσπαθεί να την επιφέρει με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Αυτό μου έχει στοιχίσει ακριβά. Δεν είχα μάθει να βάζω όρια, με αποτέλεσμα να κουράζομαι απίστευτα η ίδια».

Η ανάγκη να αποτινάξει αυτή την ταμπέλα την οδήγησε στην αναζήτηση εσωτερικής ισορροπίας, όταν οι πιέσεις άρχισαν να γίνονται ορατές και στο σώμα της. «Κάποια στιγμή ζορίστηκα πάρα πολύ –βασικά ψυχικά, μετά νευρικά και στη συνέχεια σωματικά, γιατί έτσι πάει. Έκανα ψυχοθεραπεία για όσο ένιωσα ότι χρειάζομαι, αλλά περισσότερο από όλα με βοήθησε η πίστη μου στο Θεό και η σύνδεσή μου με τον Χριστό», εξομολογήθηκε.

Το χρονικό ενός τηλεοπτικού «ναυαγίου»

Η συζήτηση, ωστόσο, στράφηκε και γύρω από την πρόσφατη, δυσάρεστη περιπέτεια με τη σειρά της ΕΡΤ με τίτλο Army Love, η οποία διεκόπη απότομα, αφήνοντας σύξυλο όλο το καστ.

«Τι συνέβη τελικά; Ειλικρινά θέλω να ρωτήσω και εγώ!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, παίρνοντας το μικρόφωνο. «Ίσως είμαστε οι τελευταίοι που θα μάθουμε –ή δεν θα μάθουμε ποτέ– τι ακριβώς συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Σταμάτησε μια παραγωγή που είχε ήδη ξεκινήσει, για χάρη της οποίας είχαμε αρνηθεί άλλες προτάσεις».

Η Άννα Κουτσαφτίκη δεν έκρυψε την απογοήτευση και τον θυμό της για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες στον χώρο: «Βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι 50 άνθρωποι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό ήταν σοκαριστικό και πάρα πολύ άσχημο. Με θυμώνει πάρα πολύ γιατί δεν με εξασφαλίζει τίποτα», δήλωσε

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε πει «όχι» σε δύο εξαιρετικά τηλεοπτικά πρότζεκτ, καθώς και σε μια θεατρική δουλειά για το καλοκαίρι.

Όσο για το γεγονός ότι η υπόθεση ανάμεσα στο κανάλι, την παραγωγή και τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Ρήγα φαίνεται πως παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, η ηθοποιός σχολίασε με πικρία: «Κάτι έχω διαβάσει, ναι. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο για εμάς. Γιατί εμείς, πώς θα δικαιωθούμε ακριβώς; Δεν δικαιωνόμαστε με κανέναν τρόπο».

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