Μια όμορφη, καθημερινή στιγμή με τους δύο γιους της μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στα social media. Η ηθοποιός μπήκε στην κουζίνα μαζί με τον Φίλιππο και τον Διονύση και οι τρεις τους ετοίμασαν μια σπιτική σούπα, καταγράφοντας τη διαδικασία σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε η ίδια, μαζί με τη συνταγή.

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ντορέττα απολαμβάνει τον χρόνο που περνά με τα παιδιά της, με τα οποία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση. Άλλωστε, η οικογένεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της και δεν είναι λίγες οι φορές που η ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

Η σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τους δύο γιους της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγινε μητέρα σε ηλικία μόλις 24 ετών και από τότε οι δύο γιοι της αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Μεγαλώνοντας μαζί τους, δημιούργησε μια σχέση που βασίζεται στην αγάπη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ουσιαστική επικοινωνία.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερότητα για τον Φίλιππο και τον Διονύση, ενώ συχνά τους βλέπουμε να απολαμβάνουν μαζί εξόδους, καλοκαιρινές διακοπές και ταξίδια στο εξωτερικό. Οι κοινές τους στιγμές αποτυπώνουν τον ισχυρό δεσμό που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια.

Οι δύο γιοι της Ντορέττας Παπαδημητρίου έχουν ακολουθήσει διαφορετικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις. Ο μεγάλος, Διονύσης Πηλαδάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Αθλητικές Επιστήμες στην Κύπρο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, ως προπονητής ή μάνατζερ.

Από την άλλη, ο Φίλιππος Πηλαδάκης,ο μικρότερος γιος της ηθοποιού, σπουδάζει Μάρκετινγκ στην Αθήνα

Η Ντορέττα έχει εκφράσει δημόσια την περηφάνια της για τους γιους της και για την πορεία τους, ενώ η ολοκλήρωση των σπουδών του Διονύση αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για την οικογένεια.