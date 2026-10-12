Μητσοτάκης: Δρομολόγιο με ανακατασκευασμένο συρμό στον Ηλεκτρικό

Μεγαλύτερη συχνότητα στη Γραμμή 1 με τους 14 ανακατασκευασμένους συρμούς

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Πηγή: Πληροφορίες από ΑΜΠΕ, φωτογραφίες Ευρωκίνηση/ Τ. Μπόλαρη, βίντεο ΕΡΤ
Σε ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού ο Κ. Μητσοτάκης (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου στη Γραμμή 1, επισημαίνοντας την ανάγκη αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών.
  • Συνολικά 14 συρμοί θα ανακατασκευαστούν, προσφέροντας κλιματισμό, αναβαθμισμένες υποδομές και βελτίωση προσβασιμότητας.
  • Η αναβάθμιση στοχεύει στη μείωση των χρονοαποστάσεων και στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.
  • Το πρόγραμμα ανακατασκευής θα ολοκληρωθεί έως το 2027, σηματοδοτώντας την πρώτη ανανέωση μετά από 22 χρόνια.
  • Η ανανέωση του στόλου αναμένεται να βελτιώσει την αξιοπιστία και την ποιότητα των μετακινήσεων στην Αθήνα.

Την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας έθεσε ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε το μεσημέρι δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου στη Γραμμή 1, που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα.

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Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Θανάση Κοτταρά, επιβιβάστηκε στον πρώτο από τους συνολικά 14 συρμούς που πρόκειται να ανακατασκευαστούν και να εκσυγχρονιστούν πλήρως, πραγματοποιώντας τη διαδρομή από τον σταθμό του Θησείου έως το Μοσχάτο.

Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η σημερινή εικόνα της Γραμμής 1 είναι προβληματική, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας του τροχαίου υλικού, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει.

Ο Κ. Μητσοτάκης σε ανακαινισμένο συρμό του Ηλεκτρικού

Ο Κ. Μητσοτάκης σε ανακαινισμένο συρμό του Ηλεκτρικού 

«Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, μέσα στον επόμενο χρόνο πρόκειται να παραληφθούν συνολικά 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί, οι οποίοι θα διαθέτουν κλιματισμό, σύγχρονες υποδομές και ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για τους επιβάτες με αναπηρία.

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Η αναβάθμιση των συρμών του Ηλεκτρικού    

Οι ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και στον τομέα της προσβασιμότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά αμαξιδίων. Διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.

Παράλληλα, το εσωτερικό των βαγονιών έχει ανακαινιστεί πλήρως, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, νέα δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, ενώ έχουν τοποθετηθεί νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης των επιβατών.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ανακατασκευή των συρμών αποτελεί μόνο μία από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην ανανέωση του τροχαίου υλικού, αλλά περιλαμβάνει και τη μείωση των χρονοαποστάσεων, προκειμένου τα μέσα σταθερής τροχιάς να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους πολίτες και με μεγαλύτερη συχνότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός νέων οχημάτων έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας, με στόχο τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων.

Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η αναβάθμιση του Ηλεκτρικού για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος  

 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε άμεσα την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με την προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπισή του χωρίς ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Πρωθυπουργός στον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Μοσχάτο

«Εδώ, στον Ηλεκτρικό, στη Γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, ακολουθούν και άλλα», σημείωσε.

Το πρόγραμμα ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των 14 συρμών αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση της ιστορικής Γραμμής 1, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του συστήματος δημόσιων μεταφορών της Αθήνας. Με την ολοκλήρωσή του επιδιώκεται παράλληλα η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.

Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί εντός του 2027, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική ανανέωση του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1 έπειτα από 22 χρόνια. Οι εργασίες αναβάθμισης των συρμών πραγματοποιούνται στον Βόλο, όπως προβλέπει η συμφωνία με την ανάδοχο ισπανική εταιρεία CAF.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι μετά τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και οι υπόλοιποι 13, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για τις αστικές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, η ανανέωση του στόλου αναμένεται να βελτιώσει τόσο την αξιοπιστία όσο και την ποιότητα των μετακινήσεων, με βασικούς στόχους τη μείωση των χρόνων αναμονής, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και την ευκολότερη μετακίνηση των πολιτών.

Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται μείωση των χρόνων στις τρεις γραμμές του δικτύου, ενώ η προσπάθεια θα συνεχιστεί με περισσότερους και καλύτερους συρμούς, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Στόχος μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη ακόμα καλύτερη», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια για περισσότερους συρμούς, περισσότερο προσωπικό και καλύτερες υπηρεσίες στις αστικές συγκοινωνίες θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

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