Μενίδι: Συνελήφθη ο γιος της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη

Πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στο Μενίδι, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή με αμυχές και μώλωπες, ενώ ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία.
  • Ο γιος υποστήριξε ότι δύο άγνωστοι επιτέθηκαν στη μητέρα του, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.
  • Κάτοικοι καταγγέλλουν κακοποίηση της 89χρονης από τον γιο της, ο οποίος είχε ιστορικό εξάρτησης και ψυχικών προβλημάτων.
  • Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης συνεχίζεται.

Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της 89χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι προχώρησαν οι Αρχές.

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Ο άνδρας που αρχικά είχε προσαχθή ως ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στην Ευελπίδων, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης συνεχίζεται.

Μενίδι: Την έδειρε και την έπνιξε - Το χρονικό της δολοφονίας

Η 89χρονη βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέραςστη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο της, στην οδό Σουλίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τη 01:30, όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι άκουγε φωνές από το σπίτι. Περίπου στις 02:00, γείτονες ανέφεραν ότι ο 62χρονος καλούσε σε βοήθεια και ζητούσε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 89χρονη νεκρή, με αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό. Στον χώρο υπήρχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδείξεις πάλης.

Ο 62χρονος υποστήριξε ότι δύο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι, τον ακινητοποίησαν και επιτέθηκαν στη μητέρα του. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ κατά την εξέτασή του φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις. Αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη.

Μενίδι

Το σπίτι όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι / Φωτογραφίες Intime (Κώστας Καρατζάς)

Έγκλημα Μενίδι

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατος της ηλικιωμένης τοποθετείται γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα, ενώ ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι της οικογένειας, καταγγέλλοντας ότι ο 62χρονος κακοποιούσε τη μητέρα του.

Ο 62χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας.

 

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