Από ασφυξία εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση έδειξε ότι η 89χρονη έφερε πολλαπλές κακώσεις, τόσο πρόσφατες όσο και παλαιότερες.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, διαπίστωσε ευρήματα που παραπέμπουν σε βίαιη παρεμπόδιση της αναπνοής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκλεισε με τα χέρια του το στόμα της 89χρονης και να άσκησε πίεση στον λαιμό της, προκαλώντας τον θάνατό της από ασφυξία.

Παράλληλα, στο πρόσωπο και στον λαιμό της εντοπίστηκαν μώλωπες και εκχυμώσεις, ενώ κακώσεις διαπιστώθηκαν επίσης στο κεφάλι και στον θώρακα.

Το σπίτι όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι / Φωτογραφίες Intime (Κώστας Καρατζάς)

Μενίδι: Τα προθανάτια τραύματα που δείχνουν κακοποίηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκχυμώσεις και οι εκδορές που, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δε φαίνεται να συνδέονται χρονικά με τον θάνατό της.

Τα ευρήματα αυτά δημιουργούν ερωτήματα για το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να είχε υποστεί σωματική βία και στο παρελθόν.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εάν τα παλαιότερα τραύματα συνδέονται με μαρτυρίες για προηγούμενα περιστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 62χρονος γιος της γυναίκας, με τον οποίο συγκατοικούσε, φέρεται στο παρελθόν να την απειλούσε και να την κυνηγούσε, με αποτέλεσμα εκείνη να προσπαθεί να κρυφτεί για να αποφύγει πιθανή επίθεση.

Μενίδι: Βασικός ύποπτος ο γιος της γυναίκας

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή τοποθετεί τον θάνατο της 89χρονης περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί η σορός της.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος αρνείται ότι συνεπλάκη με τη μητέρα του και υποστηρίζει ότι εκείνη έπεσε θύμα ληστείας.

Την ηλικιωμένη εντόπισε ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος φέρεται να άκουσε φωνές και να πήγε στο σπίτι για να δει τι είχε συμβεί. Και ο ανιψιός έχει προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.