Συναγερμός στο Ασωπό ποταμό - Εντοπίστηκε βακτήριο χολέρας

Πήραν δείγματα από Οινόφυτα, Συκάμινο, Ωρωπό και τις εκβολές του ποταμού

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Συναγερμός στο Ασωπό ποταμό - Εντοπίστηκε βακτήριο χολέρας
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)

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Τα αποτελέσματα έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προκαλούν ανησυχία για την ποιότητα των υδάτων στον Ασωπό ποταμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, σε πέντε από τα δώδεκα σημεία δειγματοληψίας εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με τη χολέρα.

Οι περιοχές όπου καταγράφηκαν θετικά δείγματα περιλαμβάνουν τα Οινόφυτα, το Συκάμινο, τον Ωρωπό, καθώς και την εκβολή του ποταμού.

Το ΠΑΚΟΕ ζητά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προτείνοντας τη διενέργεια νέων ελέγχων και τη διερεύνηση πιθανών διαρροών λυμάτων. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από τη ρύπανση των υδάτων.

Συναγερμός στο Ασωπό ποταμό - Εντοπίστηκε βακτήριο χολέρας

Ο χάρτης των δειγματοληψειών του ΠΑΚΟΕ / pakoe.gr

«Απομόνωση δυνητικά παθογόνων ειδών Vibrio από τα ύδατα του Ασωπού ποταμού: Εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Η παρουσία και η αφθονία των βακτηρίων του γένους Vibrio (Δονάκια) —οργανισμών με τεράστιο οικολογικό και βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικών παθογόνων για τον άνθρωπο— στον επιβαρυμένο υδάτινο ορίζοντα του Ασωπού ποταμού επηρεάζονται άμεσα από ένα πλέγμα φυσικοχημικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Ο Ασωπός αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα λόγω της έντονης βιομηχανικής ρύπανσης (κυρίως με βαρέα μέταλλα όπως το εξασθενές χρώμιο) και των αγροτικών απορροών, γεγονός που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των μικροβιακών κοινοτήτων σε σχέση με λιγότερο επιβαρυμένα υδάτινα σώματα», αναφέρει χαρακτηριστικά για ευρήματά του το ΠΑΚΟΕ. 

Τι ισχύει για τον κίνδυνο χολέρας

Η ανίχνευση βακτηρίων Vibrio στον Ασωπό δεν επιβεβαιώνει από μόνη της την παρουσία του βακτηρίου που προκαλεί χολέρα ούτε την ύπαρξη επιδημίας. Απαιτούνται εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές.

  • Προφυλάξεις: Συνιστάται η αποφυγή επαφής με τα ύποπτα σημεία του ποταμού και η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων.
  • Προστασία της υγείας: Η κατανάλωση ασφαλούς νερού, το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η σωστή διαχείριση των λυμάτων περιορίζουν τους κινδύνους.
  • Άμεσοι έλεγχοι: Το ΠΑΚΟΕ ζητά διερεύνηση πιθανών πηγών ρύπανσης και λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων.
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