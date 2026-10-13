Τραμπ για Χάστεντ: «Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια & μεγάλα χέρια»

Σάλος από τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου για γερουσιαστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 18:57 Aνοιχτό το ενδεχόμενο για Fuel Pass μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
13.10.26 , 18:51 Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
13.10.26 , 18:39 Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα
13.10.26 , 18:37 Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Συγκάτοικος» ο Ν. Ανδρουλάκης
13.10.26 , 18:25 Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!
13.10.26 , 18:22 Gemini by Ariic Gobi 250: To scooter που το αντέχει η τσέπη σου
13.10.26 , 18:14 Cash or Trash: Το αντικείμενο που πήγαινε γράμματα
13.10.26 , 18:04 GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;
13.10.26 , 18:03 Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!
13.10.26 , 17:44 «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε οικονομία της καφετέριας»
13.10.26 , 17:28 Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
13.10.26 , 17:01 Τραμπ για Χάστεντ: «Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια & μεγάλα χέρια»
13.10.26 , 16:58 Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
13.10.26 , 16:52 Breaking Bad: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του 34χρονου ηθοποιού, RJ Mitte
13.10.26 , 16:38 Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
Κακοκαιρία: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 14/10
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Independent / Φωτογραφία AP (Gene J. Puskar)
Τραμπ Για Χάστεντ: Είναι Καλός Αθλητής & Έχει Ωραία Οπίσθια
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις με σχόλια για τον γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, αποκαλώντας τον καλό αθλητή με ωραία οπίσθια και μεγάλα χέρια.
  • Η ομιλία του Τραμπ διακόπηκε από διαδηλωτές, στους οποίους απάντησε με προσβλητικά σχόλια.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλωτές πληρώνονται από αριστερούς πολιτικούς για να προκαλούν αναστάτωση.
  • Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακή σημαία, θυμίζοντας παρόμοιο περιστατικό σε προηγούμενη συγκέντρωση.
  • Η παρουσίαση του Τραμπ έγινε από τον πρώην προπονητή Τζον Γκρούντεν, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τον Χάστεντ στο κολέγιο.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνιση και τη σωματική διάπλαση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Οχάιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις αθλητικές του ικανότητες, ενώ η ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από διαδηλωτές, στους οποίους απάντησε με προσβλητικά σχόλια. 

Τον Αμερικανό πρόεδρο παρουσίασε στη συγκέντρωση ο Τζον Γκρούντεν, πρώην προπονητής ομάδας που έχει κατακτήσει το Super Bowl. Ο Γκρούντεν ανέφερε ότι είχε υπάρξει συμπαίκτης με τον Χάστεντ στο κολεγιακό πρωτάθλημα το 1985, όταν και οι δύο αγωνίζονταν στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Ντέιτον. 

Ο Τραμπ διηγήθηκε ότι ο Γκρούντεν τού είχε μιλήσει για τις αθλητικές επιδόσεις του γερουσιαστή, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό παίκτη. Στη συνέχεια, όμως, προχώρησε σε σχόλια για τη σωματική διάπλαση του Χάστεντ, λέγοντας ότι τον παρατήρησε τα...  οπίσθια και στα χέρια του, τα οποία παρομοίασε με νύχια. 

«Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια και μεγάλα χέρια. Αλλά εγώ στέκομαι εδώ και δεν το κάνω αυτό πολύ συχνά με άνδρες. Άρχισα να εξετάζω το σώμα του, γιατί δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σπουδαίος αθλητής. Τον κοίταξα από πάνω μέχρι κάτω. Κοίταξα τα οπίσθιά του, κοίταξα ολόκληρο το σώμα του και μετά κοίταξα τα χέρια του. Κοιτάξτε τα χέρια του! Έχει κάτι σαν νύχια, σαν αρπακτικό! Και μεγάλα! Και τότε κατάλαβα. Είσαι πραγματικά σπουδαίος αθλητής. Δεν το γνώριζα, γιατί ο ίδιος δεν μιλάει γι’ αυτό. Συγχαρητήρια! Τώρα επιτέλους το έμαθαν όλοι. Ήταν πολύ καλό αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.  

Τραμπ για Χάστεντ: «Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια & μεγάλα χέρια»

O ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χάστεντ / Φωτογραφία AP (Gene Puskar)

«Πληρώνονται από αριστερούς»: Η επίθεση σε διαδηλωτές και οι προσβολές

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διακόπηκε επανειλημμένα από διαδηλωτές. Ο Τραμπ απάντησε με προσβλητικά σχόλια, κάνοντας αναφορές στις μητέρες τους και στο βάρος τους. 

Κατά την πρώτη διακοπή, υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές πληρώνονται από πολιτικούς αντιπάλους του για να προκαλούν αναστάτωση στις συγκεντρώσεις του. 

«Πληρώνονται από τους αριστερούς για να καταστρέψουν τη χώρα μας», είπε, χαρακτηρίζοντας έναν από τους διαδηλωτές «χοντρό» και λέγοντας ότι πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι γονείς του συγκεκριμένου άνδρα είχαν ψηφίσει τον ίδιο. 

Αργότερα, ένας ακόμη διαδηλωτής διέκοψε την ομιλία κρατώντας παλαιστινιακή σημαία. Το περιστατικό θύμισε ανάλογη παρέμβαση σε ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας τον προηγούμενο μήνα, όταν διαδηλωτής είχε κυματίσει μεξικανική και παλαιστινιακή σημαία. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΤΖΟΝ ΧΑΣΤΕΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Κοσμος
Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
Αεροδρόμιο Νυρεμβέργης:Eurofighter Με Αεροσκάφος Από Κέρκυρα
Κοσμος
Έκλεισε το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, λόγω έκτακτου περιστατικού
Κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία
Κοσμος
Κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ: Ψυγεία στους 50◦C στη Γαλλία
Ρομπότ στα σούπερ μάρκετ: Το πείραμα στη Δανία
Κοσμος
Δανία: Ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν νυχτερινή βάρδια σε σούπερ μάρκετ
ΗΠΑ: Νεκρός Επιβάτης Που Έπεσε Από Το Τρενάκι «Goliath»
Κοσμος
Έπεσε από roller coaster ύψους 60 μέτρων και έχασε τη ζωή του σε λούνα παρκ
αντλία καυσίμων
Κοσμος
Έρχεται «βαρύς χειμώνας» στην ενέργεια παρά το deal Τραμπ – Πούτιν
Γη
Κοσμος
Οι 17  μεγάλες απειλές για την ανθρωπότητα έως το 2100
ΟΗΕ
Κοσμος
ΟΗΕ: Αυξήθηκε η «πολυδιάστατη» φτώχεια - Αφορά πλέον 1,2 δισ. ανθρώπους
Συμφωνία ΕΕ- Κίνας
Κοσμος
Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας για τις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top