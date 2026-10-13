Τραμπ Για Χάστεντ: Είναι Καλός Αθλητής & Έχει Ωραία Οπίσθια

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνιση και τη σωματική διάπλαση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Οχάιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις αθλητικές του ικανότητες, ενώ η ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από διαδηλωτές, στους οποίους απάντησε με προσβλητικά σχόλια.

Τον Αμερικανό πρόεδρο παρουσίασε στη συγκέντρωση ο Τζον Γκρούντεν, πρώην προπονητής ομάδας που έχει κατακτήσει το Super Bowl. Ο Γκρούντεν ανέφερε ότι είχε υπάρξει συμπαίκτης με τον Χάστεντ στο κολεγιακό πρωτάθλημα το 1985, όταν και οι δύο αγωνίζονταν στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Ντέιτον.

Ο Τραμπ διηγήθηκε ότι ο Γκρούντεν τού είχε μιλήσει για τις αθλητικές επιδόσεις του γερουσιαστή, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό παίκτη. Στη συνέχεια, όμως, προχώρησε σε σχόλια για τη σωματική διάπλαση του Χάστεντ, λέγοντας ότι τον παρατήρησε τα... οπίσθια και στα χέρια του, τα οποία παρομοίασε με νύχια.

«Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια και μεγάλα χέρια. Αλλά εγώ στέκομαι εδώ και δεν το κάνω αυτό πολύ συχνά με άνδρες. Άρχισα να εξετάζω το σώμα του, γιατί δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σπουδαίος αθλητής. Τον κοίταξα από πάνω μέχρι κάτω. Κοίταξα τα οπίσθιά του, κοίταξα ολόκληρο το σώμα του και μετά κοίταξα τα χέρια του. Κοιτάξτε τα χέρια του! Έχει κάτι σαν νύχια, σαν αρπακτικό! Και μεγάλα! Και τότε κατάλαβα. Είσαι πραγματικά σπουδαίος αθλητής. Δεν το γνώριζα, γιατί ο ίδιος δεν μιλάει γι’ αυτό. Συγχαρητήρια! Τώρα επιτέλους το έμαθαν όλοι. Ήταν πολύ καλό αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

O ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χάστεντ / Φωτογραφία AP (Gene Puskar)

«Πληρώνονται από αριστερούς»: Η επίθεση σε διαδηλωτές και οι προσβολές

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διακόπηκε επανειλημμένα από διαδηλωτές. Ο Τραμπ απάντησε με προσβλητικά σχόλια, κάνοντας αναφορές στις μητέρες τους και στο βάρος τους.

Κατά την πρώτη διακοπή, υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές πληρώνονται από πολιτικούς αντιπάλους του για να προκαλούν αναστάτωση στις συγκεντρώσεις του.

«Πληρώνονται από τους αριστερούς για να καταστρέψουν τη χώρα μας», είπε, χαρακτηρίζοντας έναν από τους διαδηλωτές «χοντρό» και λέγοντας ότι πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι γονείς του συγκεκριμένου άνδρα είχαν ψηφίσει τον ίδιο.

Αργότερα, ένας ακόμη διαδηλωτής διέκοψε την ομιλία κρατώντας παλαιστινιακή σημαία. Το περιστατικό θύμισε ανάλογη παρέμβαση σε ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας τον προηγούμενο μήνα, όταν διαδηλωτής είχε κυματίσει μεξικανική και παλαιστινιακή σημαία.