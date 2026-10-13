Έκλεισε το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, λόγω έκτακτου περιστατικού

Eurofighter συνόδευσαν αεροσκάφος από την Κέρκυρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης έκλεισε λόγω έκτακτου περιστατικού στις 13 Οκτωβρίου.
  • Συναγερμός σήμανε μετά από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.
  • Μαχητικά Eurofighter συνοδεύσαν το επιβατικό αεροπλάνο που προσγειώθηκε με ασφάλεια.
  • Οι έρευνες για τα αίτια του συναγερμού συνεχίζονται, χωρίς επιβεβαίωση ύπαρξης drone.
  • Πτήσεις αναστάλθηκαν και ορισμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, έπειτα από αναφορά για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κέρκυρα. Η κινητοποίηση οδήγησε στην προσωρινή αναστολή πτήσεων και στην επέμβαση της αστυνομίας.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της γερμανικής πόλης. Τα αίτια που προκάλεσαν τον συναγερμό δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από το περιστατικό είχαν καταγραφεί αναφορές πιλότων για πιθανή εμφάνιση drone στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Τρεις πιλότοι φέρεται να ανέφεραν ανεξάρτητα την παρουσία άγνωστου αντικειμένου κατά τη διάρκεια διαδικασιών απογείωσης ή προσγείωσης.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες, στις οποίες συμμετείχε και αστυνομικό ελικόπτερο, χωρίς να καταφέρουν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη drone. Τα περιστατικά είχαν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις σε πτήσεις, ενώ ορισμένα αεροσκάφη χρειάστηκε να κατευθυνθούν προσωρινά σε άλλα αεροδρόμια.


 

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