Στη σύλληψη ενός 22χρονου, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε ναρκωτικές ουσίες στην 20χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από την ταυτοποίησή του.



Ο 22χρονος βρέθηκε σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, όπου και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση των Αρχών. Κατά την κατ’ οίκον έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς είναι ήδη γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου της 20χρονης αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα βρισκόταν τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου σε κλαμπ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν μουσικό πάρτι μαζί με ένα 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με την αστυνομία εκείνος ήταν που αγόρασε από άγνωστο άτομο το MDMA. Κάποια στιγμή η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20χρονο εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση καθώς και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.