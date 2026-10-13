Κρήτη: 1.000 αφίξεις μεταναστών μέσα σε 48 ώρες – Στο επίκεντρο το Λασίθι

Πλεύρης: «Ανοχή της Λιβύης στα κυκλώματα διακινητών»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη μέσα σε 48 ώρες, με το Λασίθι να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση.
  • Συνολικά 1.094 μετανάστες καταγράφηκαν, με 744 στην Ιεράπετρα και 350 στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
  • Οι νεοαφιχθέντες φιλοξενούνται προσωρινά σε διαθέσιμους χώρους, ενώ προγραμματίζεται η μεταφορά τους σε δομές υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης αποδίδει την αύξηση των ροών στην ανοχή της Λιβύης προς τα κυκλώματα διακινητών.
  • Η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει ασταθής, επηρεάζοντας τη συνεργασία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα σε μόλις 48 ώρες περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν με βάρκες στα νότια παράλια του νησιού. Συνολικά, 1.094 μετανάστες έχουν καταγραφεί το τελευταίο διήμερο, με την ανατολική Κρήτη και ειδικότερα το Λασίθι να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Παρά τη μείωση των αφίξεων που είχε καταγραφεί από τον Ιούλιο και μετά, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών φαίνεται πως έδωσε εκ νέου τη δυνατότητα στα κυκλώματα διακινητών να πραγματοποιήσουν θαλάσσιες μεταφορές από τις ακτές της Λιβύης, με προορισμό την Κρήτη.

Κρήτη: «Βουλιάζει» από μετανάστες - Πάνω από 2.000 αφίξεις σε 48 ώρες

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη, 744 μετανάστες έφτασαν στην Ιεράπετρα μέσα σε δύο ημέρες, ενώ ακόμη 350 αποβιβάστηκαν στα νότια παράλια του Ηρακλείου.

Οι τελευταίες επιχειρήσεις περισυλλογής πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Άρβης και στην Ιεράπετρα, ενώ νωρίτερα είχε οργανωθεί επιχείρηση και στους Καλούς Λιμένες. Οι νεοαφιχθέντες φιλοξενούνται προσωρινά σε διαθέσιμους χώρους, μεταξύ των οποίων το παλαιό κτίριο στην Ιεράπετρα και το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής τους, προβλέπεται η μεταφορά τους σε δομές υποδοχής και ταυτοποίησης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να επιχειρήσουν να φτάσουν το επόμενο διάστημα στο νησί.

Κρήτη: Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές - 1000 άτομα μέσα σε λίγες ώρες

Πλεύρης: «Ανοχή της Λιβύης στα κυκλώματα διακινητών»

Κρήτη: 1.000 αφίξεις μεταναστών μέσα σε 48 ώρες – Στο επίκεντρο το Λασίθι

Στην ανοχή που, όπως υποστηρίζει, επιδεικνύεται από τη λιβυκή πλευρά απέναντι στα κυκλώματα διακινητών αποδίδει την πρόσφατη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός αναφέρθηκε στη δυσκολία διατήρησης σταθερής συνεργασίας με τη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται από αστάθεια και σύγχυση.

«Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα για ένα δεκαήμερο να τηρούνται απόλυτα και να βλέπεις μια πολύ καλή συνεργασία και μερικά εικοσιτετράωρα, όπως συμβαίνει τώρα, τρία-τέσσερα εικοσιτετράωρα, προφανώς να επικρατούν άλλες δυνάμεις», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Λιβύη είναι μια χώρα που δείχνει ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακινητών, την οποία συνδέει με την επανέναρξη και την ένταση των αναχωρήσεων προς την Κρήτη.

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