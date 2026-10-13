Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα σε μόλις 48 ώρες περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν με βάρκες στα νότια παράλια του νησιού. Συνολικά, 1.094 μετανάστες έχουν καταγραφεί το τελευταίο διήμερο, με την ανατολική Κρήτη και ειδικότερα το Λασίθι να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Παρά τη μείωση των αφίξεων που είχε καταγραφεί από τον Ιούλιο και μετά, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών φαίνεται πως έδωσε εκ νέου τη δυνατότητα στα κυκλώματα διακινητών να πραγματοποιήσουν θαλάσσιες μεταφορές από τις ακτές της Λιβύης, με προορισμό την Κρήτη.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη, 744 μετανάστες έφτασαν στην Ιεράπετρα μέσα σε δύο ημέρες, ενώ ακόμη 350 αποβιβάστηκαν στα νότια παράλια του Ηρακλείου.

Οι τελευταίες επιχειρήσεις περισυλλογής πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Άρβης και στην Ιεράπετρα, ενώ νωρίτερα είχε οργανωθεί επιχείρηση και στους Καλούς Λιμένες. Οι νεοαφιχθέντες φιλοξενούνται προσωρινά σε διαθέσιμους χώρους, μεταξύ των οποίων το παλαιό κτίριο στην Ιεράπετρα και το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής τους, προβλέπεται η μεταφορά τους σε δομές υποδοχής και ταυτοποίησης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να επιχειρήσουν να φτάσουν το επόμενο διάστημα στο νησί.

Πλεύρης: «Ανοχή της Λιβύης στα κυκλώματα διακινητών»

Στην ανοχή που, όπως υποστηρίζει, επιδεικνύεται από τη λιβυκή πλευρά απέναντι στα κυκλώματα διακινητών αποδίδει την πρόσφατη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός αναφέρθηκε στη δυσκολία διατήρησης σταθερής συνεργασίας με τη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται από αστάθεια και σύγχυση.

«Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα για ένα δεκαήμερο να τηρούνται απόλυτα και να βλέπεις μια πολύ καλή συνεργασία και μερικά εικοσιτετράωρα, όπως συμβαίνει τώρα, τρία-τέσσερα εικοσιτετράωρα, προφανώς να επικρατούν άλλες δυνάμεις», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Λιβύη είναι μια χώρα που δείχνει ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακινητών, την οποία συνδέει με την επανέναρξη και την ένταση των αναχωρήσεων προς την Κρήτη.