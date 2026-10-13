Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Υπήρχαν πληροφορίες για εκρήξεις στον χώρο

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Πρώτη Δημοσίευση: 13.10.26, 13:13

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λήξη συναγερμού για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που ξέσπασε στις 12:00 το μεσημέρι της 13/10.
  • Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω εύφλεκτων υλικών, προκαλώντας διαδοχικές εκρήξεις.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ο Δήμος Ασπροπύργου παρείχε τρεις υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Λήξη συναγερμού για την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 13/10 και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξαπλώθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις, εξαιτίας της παρουσίας εύφλεκτων υλικών.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι ακούγονται διαδοχικές εκρήξεις από το σημείο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη του περιστατικού.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας τρεις υδροφόρες.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν.
 

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