Δίκη Τέμπη: «Τον Γεράσιμο που είχα δε θα τον ξαναέχω»

«Ραγίζουν» καρδιές οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα του Γεράσιμου, μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της τραγωδίας στα Τέμπη, κατέθεσε για τον αγώνα της να κρατήσει τον γιο της στη ζωή, περιγράφοντας τις δύσκολες ιατρικές διαδικασίες.
  • Η κατάσταση του Γεράσιμου περιγράφηκε ως σοβαρή, με τον τραυματισμό του να είναι συγκρίσιμος με πυρηνικό ατύχημα.
  • Η μητέρα εξέφρασε την αγωνία της για το αν ο γιος της αντιλήφθηκε την τραγωδία και ζήτησε δικαιοσύνη.
  • Ο πατέρας του Κυπριανού, που σκοτώθηκε στην ίδια τραγωδία, μίλησε για την απώλεια και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία, 3,5 χρόνια μετά.

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη και σειρά είχε για να καταθέσει η\ μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Η γυναίκα συγκινημένη περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου τον πολυετή αγώνα να κρατήσει τον γιο της στη ζωή, τις δύσκολες ιατρικές διαδρομές και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να τη βασανίζουν. Η κατάθεσή της ήταν μια κραυγή αγωνίας για έναν νέο άνθρωπο που, όπως είπε, είχε όλα τα χαρίσματα της ζωής, αλλά είδε το μέλλον του να ανατρέπεται βίαια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Ήμουν πάντα δίπλα στο παιδί μου. Στο Γενικό Νοσοκομείο με αυτούς τους γιατρούς που βοήθησαν πολύ το παιδί μου. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού».

Πατέρας Γεράσιμου: «Το παιδί μου ζει στο σκοτάδι, με φριχτούς πόνους»

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τη ζωή της από τη νύχτα της τραγωδίας και έπειτα. Παρά την περίθαλψη που έλαβε ο Γεράσιμος, η ίδια αναζήτησε κάθε δυνατή ευκαιρία αποκατάστασης, επικοινωνώντας, με τη βοήθεια των γιατρών, ακόμη και με νοσοκομείο στη Λωζάνη. «Ήταν κάτι πολύ βασανιστικό για εμένα. Νομίζουμε ότι βλέπουμε αυτό που επιθυμούμε αλλά δεν είναι πάντα έτσι».

Η μητέρα περιέγραψε τον αγώνα της οικογένειας, τις προσπάθειες των ειδικών και τη στιγμή που οι Αμερικανοί γιατροί τής ανακοίνωσαν ότι είχαν ολοκληρώσει όσα μπορούσαν να προσφέρουν. Όπως ανέφερε, οι γιατροί τής είπαν: «Δεν έχουμε δει ασθενή σαν το παιδί σου».

«Είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του»

Ιδιαίτερα σπαρακτική ήταν η αναφορά της στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο Γεράσιμος και στο ερώτημα που δεν θα πάψει ποτέ να τη βασανίζει: αν το παιδί της είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές.

«Το παιδί μου για κάποιο λόγο βγήκε από το τρένο πριν υπάρξει φωτιά και έκρηξη. Η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η κατάσταση του περνάει αυτή του πυρηνικού πολέμου. [...] Εμένα θα με στοιχειώνει αυτό: όταν συνέβη αυτό καταλάβαινε; Είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Πρόλαβε να αντιδράσει; Καταλάβαινε; Αυτό θα με βασανίζει σε όλη μου τη ζωή».

Δείχνοντας φωτογραφίες του γιου της, όπως ήταν πριν από το δυστύχημα αλλά και όπως είναι σήμερα, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο γεμάτο δυνατότητες, όνειρα και διάθεση να προσφέρει. «Αν δεν τον σταματούσε τόσο βίαια το δυστύχημα είμαι σίγουρη πως θα μεγαλουργούσε. Ήθελε να προσφέρει».

Δίκη Τέμπη: «Λύγισε» ο πατέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη - «Θα δώσω όλη τη μάχη»

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους δικαστές, ζητώντας να αναλογιστούν τι θα μπορούσε να τους πει ο γιος της αν στεκόταν μπροστά τους. «Σε ένα παράλληλο σύμπαν αν σηκώνονταν και ερχόταν μπροστά σας γυμνός με όλα τα σωληνάκια τι θα μας έλεγε; Προσπάθησα να γίνω η φωνή του να τον εκπροσωπήσω. Είναι αδύνατον. Θα σας ρωτούσε γιατί είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει, να κουνηθεί, να ερωτευτεί;»

Η κατάθεσή της έκλεισε με μια έκκληση για δικαιοσύνη και με τον φόβο για το μέλλον: «Η πρόγνωση για την υγεία του είναι πολύ κακή. Τον Γεράσιμο που είχα δεν θα τον ξαναέχω».

«Με τη σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ζωής μου» – Η κατάθεση του πατέρα του Κυπριανού

Δίκη Τέμπη: «Τον Γεράσιμο που είχα δε θα τον ξαναέχω»

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του πατέρα του Κυπριανού, Χριστόδουλου Παπαϊωάννου, ο οποίος περιέγραψε τον γιο του ως ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, πίστη και αγάπη για τη ζωή, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη ενώ ταξίδευε προς τη Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη φόρτιση μίλησε για τις στιγμές που αντιλήφθηκε πως κάτι είχε συμβεί, ενώ ετοιμαζόταν για τον γάμο του γιου του. «Με την σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ζωής μου. Άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου». 

«Κρατούσα τα στέφανα από τη μια και έβλεπα την έκρηξη από την άλλη, ένιωσα να φεύγει το αίμα μου. Μέσα μου κατάλαβα ότι κάτι έγινε».

Ο πατέρας του Κυπριανού εξέφρασε, παράλληλα, την αγωνία του για τη διαχείριση της σορού του παιδιού του και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του.

«Για μένα το σώμα δεν χωρίζεται από την ψυχή. Έχω κάποια πράγματα να πω για την όλη διαχείριση που έγινε με τον Κυπριανό».

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ζήτησε να αναζητηθούν απαντήσεις για την πυρόσφαιρα, τα εγκαύματα και τις συνθήκες της τραγωδίας, υπογραμμίζοντας πως οι οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν την αλήθεια. «Ο δικός μας άνθρωπος ζητά τις απαντήσεις και έχουν περάσει 3,5 χρόνια».
 

 

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