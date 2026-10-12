Με έντονη συναισθηματική φόρτιση συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων να φέρνουν στο προσκήνιο προσωπικές απώλειες, ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και αιχμές για κρίσιμες παραλείψεις μετά τη σύγκρουση. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του 22χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος κατέθεσε εμφανώς συγκλονισμένος και ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ο πατέρας του 22χρονου περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις ώρες αγωνίας που ακολούθησαν, όταν το μήνυμα που περίμενε δεν έφτασε ποτέ. Όπως είπε: «Συνέβη ότι δεν θέλουμε σε κανέναν να συμβεί. Εκείνο το βράδυ ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη να δει τους φίλους του. Πήρε το τρένο από την Θήβα. Μπήκε στο τρένο χαρούμενος με το τσαντάκι του. Μόλις φτάσω θα σας στείλω μήνυμα. Αυτό το μήνυμα δεν ήρθε ποτέ. Την επόμενη ημέρα το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, έμαθα πως κάτι τρένα στην γραμμή τράκαραν. Μου κόπηκαν τα πόδια. Ήταν στο βαγόνι 2 θέση 92, αλλά μάλλον ήταν στο κυλικείο. Ήθελε μάλλον να φορτίσει το κινητό του εκεί. Το τηλέφωνο του δεν απαντούσε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Στο Γενικό Νοσοκομείο δώσαμε DNA. Καταλάβαμε πως κάτι δεν πάει καλά».

Με δάκρυα, μίλησε για την απώλεια, την ταφή και όσα, όπως είπε, ακολούθησαν αντί για απαντήσεις. «Η κηδεία του μικρού έγινε την Δευτέρα. Δυστυχώς μας κορόιδευαν. Άλλα βλέπαμε και άλλα ξέραμε από τις διαφημίσεις. Μετά καταλάβαμε πως δεν υπήρχε ίχνος ασφάλειας. Ποια ασφάλεια; Ούτε αυτόματη πέδηση, ούτε τίποτα. Εδώ δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε τίποτα απ' όλα αυτά. Δώδεκα λεπτά τα τρένα πήγαιναν στη ίδια γραμμή. Δεν τα σταμάτησε κάποιος».

Τα ερωτήματα για τη φωτιά, την ασφάλεια και τις εκταφές στα Τέμπη

Ο Αδάμ Αδαμάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση, αλλά και στα ευρήματα που παραδόθηκαν στην οικογένεια. Όπως κατέθεσε: «Εμείς θεωρούσε πως τα τρένα ήταν πιο ασφαλή από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε ουδεμία ασφαλεία. Πήραμε ένα χαρτί που λέει ολική απανθράκωση. Υπάρχει φωτιά. Μην γελιέστε. Τα έλαια μετασχηματιστών παίρνουν φωτιά. Τέτοια φωτιά όμως δεν κάνουν. Το θερμικό ισοζύγιο που δέχθηκαν τα παιδιά στο κυλικείο ήταν τεράστιο. Γι' αυτό κάηκαν όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουν. Στον άλλο μου γιο να απαντήσω τι; Ότι τράκαραν δύο τρένα και πήραν φωτιά;»

Σε ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της κατάθεσής του ανέφερε: «Μας τον έφεραν σε κλειστό φέρετρο και δεν μπόρεσα να τον αποχαιρετήσω. Θα δώσω όλη την μάχη. Θα δώσω αυτή την μάχη για τα μάτια και την ψυχή του. Μας έσπασαν την αλυσίδα. Μια απάντηση θέλω από το δικαστήριο για όλα αυτά. Σε αυτό που συνέβη. Μας περιγελούν και μας εμπαίζουν. Τι έγινε με τις εκταφές; Είμαστε στον εμπαιγμό και στην ασέβεια προς τον νεκρό. Παραιτήθηκαμε από την εκταφή καθώς θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν. Γιατί πέταξαν τα δείγματα των ιστών»;

Κλείνοντας το κύριο μέρος της τοποθέτησής του, είπε κλαίγοντας: «Σας μιλώ από την καρδιά μου και σας λέω πως θα δώσουμε τον αγώνα».

Δίκη Τέμπη: Η κατάθεση της Σοφίας Στεφανάκη για τη μητέρα της, υπάλληλο της Hellenic Train

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, εργαζόμενης στην Hellenic Train. Η μάρτυρας ξεκίνησε δείχνοντας φωτογραφία της μητέρας της στην έδρα και περιέγραψε τη διαδρομή της στη δουλειά και την ανησυχία που υπήρχε στην οικογένεια για τις συνθήκες εργασίας.

Όπως είπε: «Πήγε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί βρήκε δουλειά στο τρένο. Δούλευε στα τρένα έξι χρόνια. Τον Αύγουστο του 2022 είχε εκτροχιαστεί το τρένο που δούλευε. Μας είχε τηλεφωνήσει και μας είπε ότι είχε εκτροχιαστεί ένα βαγόνι που ήταν μέσα. Προσπαθούσαμε να την πείσουμε να αλλάξει δουλειά. Δούλευε πολλές ώρες και δεν ήταν καλά τα χρήματα».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν από τη σύγκρουση: «Την επόμενη ημέρα στις 7 το πρωί έμαθα τι έγινε με τα τρένα. Είχαμε μιλήσει στις 6 το απόγευμα. Πίστευα ότι στις 11 θα έφτανε Θεσσαλονίκη. Δεν μου έστειλε ότι έφτασε. Δούλευε μια εβδομάδα συνεχόμενη χωρίς ρεπό. Εκείνη την ημέρα ήταν η τελευταία που θα δουλεύε και θα έπαιρνε δύο ημέρες ρεπό».

Η ίδια ανέφερε για τη διαδικασία ταυτοποίησης και τον αποχαιρετισμό που δεν έγινε ποτέ: «Μέσω του DNA του γιου μου έγινε η ταυτοποίηση. Δεν την είδαμε ποτέ. Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ. Ήρθε σφραγισμένο το φέρετρο».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέγνωσε και επιστολή του Ευάγγελου - Κωνσταντίνου Στεφανάκη, γιου της Μαρίας Μουρτζάκη, ο οποίος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο. Στην επιστολή αναφερόταν: «Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε για να προσφέρει σε εμάς και τα εγγόνια της. (767 μεικτά). Η ιατροδικαστική έδειξε ότι η καρδιά της διασπάστηκε, το ίδιο συνέβη και στις δικές μας καρδιές...».

Στο ίδιο κείμενο υπογράμμιζε ακόμη: «Η απόφαση που θα εκδοθεί θα αποτελέσει μια ηθική δικαίωση για εμάς. Ο θάνατος της μητέρας μας προήλθε από εγκληματικές παραλείψεις».

Με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη.

«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά. Είναι light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας» κατέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Τηλκερίδης ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

Οι καταθέσεις ανέδειξαν ξανά τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης: τι συνέβη το βράδυ της σύγκρουσης, ποιες δικλείδες ασφαλείας έλειπαν, τι ακολούθησε στο πεδίο της έρευνας και γιατί οι συγγενείς εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τη φωτιά, τις εκταφές, τα δείγματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν οι άνθρωποί τους.