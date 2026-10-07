Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο

Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα. Γονείς των θυμάτων συγκλόνισαν με τις καταθέσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκλήθηκε αναστάτωση, όταν ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον γιο του στην τραγωδία, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, λίγο μετά την κατάθεσή του.

Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Mε φορείο απομακρύνθηκε από τη δικαστική αίθουσα και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Η στιγμή που ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρεται με φορείο έξω από τη δικαστική αίθουσα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)

Πάνος Ρούτσι: «Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά. Από τότε κατέρρευσα»

Λίγο πριν καταρρεύσει, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, περιέγραψε όσα έζησε το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2024.

«Περίμενα 4 χρόνια για να καταθέσω αυτά που με βασανίζουν κάθε βράδυ. Ο γιος μου είναι ο Ντένις. Μου έλεγαν πως μου μοιάζει πολύ... Δούλευα δύο και τρεις δουλειές για να μη λείψει τίποτα στα παιδιά. Ο Ντένις υπηρέτησε εδώ. Τελείωσε τη θητεία του. Είχε όνειρα. Πριν πάει φαντάρος είχε πάει Αγγλία. Δούλευε για να μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του. Ήμασταν χαρούμενοι που έμεινε τελικά στη Ελλάδα», είπε αρχικά συγκινημένος.

Το μοιραίο βράδυ ο Ντένις επέστρεφε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του και του είχε πει ότι το τρένο είχε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσαλα και ότι θα επικοινωνούσε ξανά μαζί του. Όμως δεν απαντούσε στις κλήσεις των γονιών του. Μετά από παρότρυνση της μητέρας του, πήγε στον σταθμό της Λάρισας.

«Όπως πάω στον σταθμό, βλέπω κόσμο να κλαίει. Έψαχνα παντού να τον βρω».

Όταν έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης, αντίκρισε εικόνες που, όπως είπε, δε θα ξεχάσει ποτέ. «Τι να δω; Χάος. Σαν να βλέπεις κόλαση. Είναι ο γιος μου εκεί, είπα. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Έχω ακόμα αυτή τη μυρωδιά».

Στο νοσοκομείο συνάντησε άλλες οικογένειες που αναζητούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. «Ερχόταν ασθενοφόρα και έφερναν μαύρες σακούλες. Προσπαθούσα να δω αν είναι μέσα το παιδί μου».

Όταν τελικά έγινε η ταυτοποίηση, πληροφορήθηκε ότι δεν μπορούσε να δει τη σορό του γιου του. «Ήθελα να τον αγκαλιάσω, δεν γινόταν. Ούτε στην Αθήνα μπόρεσα να τον δω, να τον αγκαλιάσω. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».

Ο πατέρας υποστήριξε ότι, μιλώντας με άλλες οικογένειες, άρχισε να αναζητά απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

«Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Καταλάβαμε πως αυτό που έγινε δεν ήταν ένα δυστύχημα. Ούτε τηλεδιοίκηση υπήρχε. Ούτε ο σταθμάρχης που δεν γύρισε το κλειδί».

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έξω από τη δικαστική αίθουσα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)

Από εκείνο το σημείο, όπως περιέγραψε, ξεκίνησε ένας νέος Γολγοθάς: «Δε θα σταματήσω να έρχομαι σε εσάς μέχρι να μάθουμε την αλήθεια».

Αναφερόμενος στην έρευνα για την τραγωδία, εξέφρασε την οργή του για όσα, όπως υποστηρίζει, έγιναν μετά τη σύγκρουση, αλλά και για το ζήτημα του χώρου της τραγωδίας και των στοιχείων DNA: «Περίμενα από την αρχή να υπάρχουν κυρώσεις. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεν μπορώ να μην τιμωρείται κανένας. Είναι πέρα από κάθε λογική».

Ο ίδιος περιέγραψε και την απόφασή του να προχωρήσει σε απεργία πείνας, όταν θεώρησε ότι η υπόθεση δεν προχωρούσε όπως θα έπρεπε.

«Δεν μπορώ να μην μάθω πώς πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου και έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Επέλεξα εκείνο το σημείο γιατί πιστεύω πως είναι πολύ ιερό σημείο». Για 23 ημέρες παρέμεινε εκεί, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους που τον στήριξαν.

«Καταστράφηκε η οικογένειά μας. Αλλάξαμε σπίτι γιατί δεν μπορούσαμε να ζούμε στο ίδιο σημείο που ήταν ο Ντένις. Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου»

Ο πατέρας δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να πάρει απαντήσεις για τον θάνατο του γιου του και ζητά να διερευνηθούν πλήρως τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανοιχτά στην υπόθεση.

Δίκη Τέμπη: «Αν δεν υπήρχε η φωτιά ο Τάσος θα ζούσε»

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21χρονου φοιτητή από την Καρδίτσα που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα.

«Τον Τασούλη μου πριν από τις Αποκριές, τον είχα στην Καρδίτσα και βοήθαγε στα οργώματα. Στις Αποκριές μείναμε για τριήμερο και Καθαρά Δευτέρα είπε "θέλω να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένειά", σαν να ήξερε ότι θα είναι η τελευταία μέρα», κατέθεσε αρχικά ο Δημήτριος Κουτσόπουλος, πατέρας του Τάσου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στιγμές που έζησε στα Τέμπη στο σημείο της σύγκρουσης όταν έφτασε μαζί με την γυναίκα του λίγη ώρα μετά το συμβάν, στην αγωνία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στη στιγμή που έμαθε ότι ταυτοποιήθηκε το δείγμα DNA που έδωσε στο νοσοκομείο.

«Στα Τέμπη βλέπαμε δεξιά αριστερά παιδάκια, τους είχαν δώσει κουβέρτες. Ψάχναμε τον Τάσο. Είχε πολύ καπνό. Καπνό και σκοτάδι. Στο νοσοκομείο μετά από μια ώρα βλέπουμε το πρώτο ασθενοφόρο. Εκεί τρελάθηκα. Περιμέναμε να κατεβάσουν τους τραυματίες. Και βλέπω μια μαύρη σακούλα. Και λεω τι γίνεται, πού είναι οι τραυματίες; Μετά και άλλα ασθενοφόρα κατέβαζαν και άλλες σακούλες. Πού είναι ο Τάσος, πού είναι ο Τάσος; Ψαχνόμασταν. Ήμασταν στα χαμένα. Περιμέναμε στο νοσοκομείο να μας πουν τι έγινε».

Ο κ. Κουτσόπουλος κατέθεσε πως ο γιος του επέζησε της σύγκρουσης και απεβίωσε από τη φωτιά που ακολούθησε. Αναφέρθηκε επίσης στο ηχητικό του 112 που ενεργοποιήθηκε από το κινητό του Αναστάσιου μετά τη σύγκρουση και στο οποίο όπως κατέθεσε ακούγεται η φωνή του γιου του.

Συγγενείς του Αναστάσιου Κουτσόπουλου έξω από τη δικαστική αίθουσα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)

«Εγώ θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος μας έλεγαν. Αλλά δεν ήταν έτσι, τα στοιχεία ήταν διαφορετικά. Γιατί ο Τάσος ζούσε. Αν δεν υπήρχε η φωτιά ο Τάσος θα ζούσε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ζούσε. Τον πήραμε καμένο», κατέθεσε ο κ. Κουτσόπουλος προσθέτοντας: «Μαθαίνουμε ότι το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112... Λες και ήταν βαλτο αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, Βασιλική Κούλπα: «Αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή την φωνή του Τάσου μόλις άκουσα τα ηχητικά. Ταλαιπωρήθηκε, το 'κάψαν ζωντανό. Την αλήθεια θέλω να μάθω και η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν, δεν πρέπει να έχει κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη. Την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο, για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο...Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλα πρέπει να εξεταστούν».

Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.