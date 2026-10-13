Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής στο 9ο Νηπιαγωγείο Πατρών εγείρουν καταγγελίες γονέων, οι οποίοι περιγράφουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις και ζητούν άμεσες λύσεις για τη φιλοξενία των παιδιών σε κατάλληλο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Πάτρα η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, στις 13 Οκτωβρίου 2026, το σχολικό κτίριο φέρεται να κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ σχεδόν έναν μήνα αργότερα αναζητείται ακόμα αίθουσα σε άλλο σχολείο για την προσωρινή μεταστέγαση του νηπιαγωγείου.

Ρωγμές, φθορές και προβλήματα στο προαύλιο

Οι γονείς καταγγέλλουν φθορές στο σχολικό κτίριο, μεταξύ των οποίων ρωγμές στους τοίχους και κατεστραμμένες πόρτες. Παράλληλα, το προαύλιο παρουσιάζει προβλήματα, με χαλίκια και σπασμένους κορμούς.

Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται αφορά στη θέρμανση του σχολικού χώρου. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, το οποίο φέρεται να χρονολογείται από το 1970, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση κλιματιστικού.

Για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες, ενώ τον χειμώνα, σόμπες αλογόνου.

Οι γονείς υποστηρίζουν ακόμη ότι ορισμένες παρεμβάσεις στον χώρο, όπως η τοποθέτηση κουρτινών και εργασίες στο προαύλιο, πραγματοποιήθηκαν με δικά τους έξοδα.

Αναζητείται αίθουσα για την προσωρινή μεταστέγαση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναζητείται αίθουσα σε άλλο σχολείο, προκειμένου να μεταφερθεί προσωρινά το 9ο Νηπιαγωγείο Πατρών.

Στόχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι γονείς, είναι να εξασφαλιστεί χρόνος για την εξεύρεση κτιρίου που θα μπορεί να στεγάσει μόνιμα τη σχολική μονάδα.

Το βασικό ερώτημα που θέτουν οι γονείς είναι γιατί δεν είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα η κατάσταση, εφόσον, όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις ήταν εμφανή.

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν σε αυτό το διάστημα, αλλά και σαφείς δεσμεύσεις για την ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση των παιδιών.