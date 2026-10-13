Το φετινό Glow up στο DNTM: Το πριν και μετά των διαγωνιζόμενων μοντέλων

To φετινό Glow up στο GNTM προβλήθηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας 12/10, με τα διαγωνιζόμενα μοντέλα να «μεταμορφώνονται» σε top models.

Τον καλύτερο τους εαυτό ανέδειξε με νέα χτενίσματα και looks o διακεκριμένος κομμωτής, Σταμάτης Καραΐσκος, αν και δε βίωσαν όλοι με ψυχραιμία... την αλλαγή στην εμφάνισή τους.

Η Σταυρούλα Χ. παραδέχτηκε πως έκλαιγε, γιατί δεν έβλεπε τι γινόταν στο κεφάλι της. «Η αλήθεια είναι ότι μου πάει, αλλά είναι κάπως βίαιη η αλλαγή. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία νιώθω όμορφη με αυτά τα μαλλιά, από την άλλη είναι σαν να έδιωξα την άλλη εκδοχή του εαυτού μου χωρίς τη θέλησή μου και χωρίς να το επιλέξω εγώ».

Η Άννα ενθουσιάστηκε με το νέο hair look της, αν και το πίσω μέρος της φάνηκε λίγο κοντό. «Μ’ αρέσει που το τολμάω», είπε.

Στην Παναγιώτα έγινε αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της και από τις ξανθιές ανταύγειες απέκτησε ένα elegant γλυκό καστανό, που της ταιριάζει πολύ. «Μου φαίνεται πάρα πολύ διαφορετικό αλλά ταυτόχρονα σαν να είναι το φυσικό μου! Είναι πάρα πολύ ωραίο! Μου αρέσει».

Η Ανθή έπαθε το «σοκ του αιώνα», καθώς από τα μέχρι τους ώμους μαλλιά της απέκτησε ένα τέλειο καρέ! Της άρεσε το νέο της look και ανυπομονεί να τους κάνει styling.

Από τους άνδρες, μεγάλη αλλαγή είδαν στην εμφάνισή τους ο Nikolozi και o Γιώργος, στους οποίους άρεσε πολύ το νέο τους στιλ.



