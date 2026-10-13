GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!

Οι αντιδράσεις τους στα νέα τους hair looks

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Το φετινό Glow up στο DNTM: Το πριν και μετά των διαγωνιζόμενων μοντέλων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της Δευτέρας 12/10 του GNTM, τα μοντέλα υπήρξαν πρωταγωνιστές σε μεταμορφώσεις.
  • Ο κομμωτής Σταμάτης Καραΐσκος παρουσίασε νέα χτενίσματα και looks, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα.
  • Η Σταυρούλα Χ. εξέφρασε ανησυχία για την αλλαγή στα μαλλιά της, ενώ η Άννα ενθουσιάστηκε με το νέο της look.
  • Η Παναγιώτα απέκτησε καστανό χρώμα στα μαλλιά της, που της ταιριάζει πολύ.
  • Οι άνδρες διαγωνιζόμενοι, Nikolozi και Γιώργος, ενθουσιάστηκαν με τις αλλαγές στην εμφάνισή τους.

To φετινό Glow up στο GNTM προβλήθηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας 12/10, με τα διαγωνιζόμενα μοντέλα να «μεταμορφώνονται» σε top models.

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Τον καλύτερο τους εαυτό ανέδειξε με νέα χτενίσματα και looks o διακεκριμένος κομμωτής, Σταμάτης Καραΐσκος, αν και δε βίωσαν όλοι με ψυχραιμία... την αλλαγή στην εμφάνισή τους. 

Η Σταυρούλα Χ. παραδέχτηκε πως έκλαιγε, γιατί δεν έβλεπε τι γινόταν στο κεφάλι της. «Η αλήθεια είναι ότι μου πάει, αλλά είναι κάπως βίαιη η αλλαγή. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία νιώθω όμορφη με αυτά τα μαλλιά, από την άλλη είναι σαν να έδιωξα την άλλη εκδοχή του εαυτού μου χωρίς τη θέλησή μου και χωρίς να το επιλέξω εγώ».

Η Άννα ενθουσιάστηκε με το νέο hair look της, αν και το πίσω μέρος της φάνηκε λίγο κοντό. «Μ’ αρέσει που το τολμάω», είπε. 

Στην Παναγιώτα έγινε αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της και από τις ξανθιές ανταύγειες απέκτησε ένα elegant γλυκό καστανό, που της ταιριάζει πολύ. «Μου φαίνεται πάρα πολύ διαφορετικό αλλά ταυτόχρονα σαν να είναι το φυσικό μου! Είναι πάρα πολύ ωραίο! Μου αρέσει».

Η Ανθή έπαθε το «σοκ του αιώνα», καθώς από τα μέχρι τους ώμους μαλλιά της απέκτησε ένα τέλειο καρέ! Της άρεσε το νέο της look και ανυπομονεί να τους κάνει styling.

Από τους άνδρες, μεγάλη αλλαγή είδαν στην εμφάνισή τους ο Nikolozi και o Γιώργος, στους οποίους άρεσε πολύ το νέο τους στιλ.


 

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