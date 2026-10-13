Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να καταγραφεί και φέτος, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, υπό τον φόβο ενδεχόμενης αύξησης των ορίων ηλικίας τα επόμενα χρόνια.

Η σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για πιθανές μελλοντικές αλλαγές, ενισχύοντας την τάση εξόδου προς τη σύνταξη. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ καταγράφουν ήδη ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αιτήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι πολλοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να κινηθούν εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.

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