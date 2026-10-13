Συνταξιοδότηση: Νέο ρεκόρ αιτήσεων υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

Τι πρέπει να προσέξει κανείς στην υποβολή της αίτησης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος (αρχείου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης αναμένεται φέτος λόγω φόβων για αλλαγές στα όρια ηλικίας.
  • Χιλιάδες ασφαλισμένοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους πριν από πιθανές αυξήσεις.
  • Η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής εντείνει τις ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές.
  • Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ δείχνουν αυξημένο αριθμό αιτήσεων, με πολλούς να επιλέγουν έγκαιρη έξοδο στη σύνταξη.
  • Η τάση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των σημερινών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να καταγραφεί και φέτος, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, υπό τον φόβο ενδεχόμενης αύξησης των ορίων ηλικίας τα επόμενα χρόνια.

Η σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για πιθανές μελλοντικές αλλαγές, ενισχύοντας την τάση εξόδου προς τη σύνταξη. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ καταγράφουν ήδη ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αιτήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι πολλοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να κινηθούν εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.

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