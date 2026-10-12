Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πότε θα δουν χρήματα

Τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν την επιδότηση

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το 2026, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την οικονομική ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου. Η πληρωμή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ανοίγουν τον δρόμο για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.


Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια: το γεγονός ότι ένας ενοικιαστής πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δει τα χρήματα στον λογαριασμό του. Λάθη στα δηλωμένα μισθώματα, αναντιστοιχίες στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και προβλήματα με τον τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να καθυστερήσουν ή να επηρεάσουν την καταβολή.

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